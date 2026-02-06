Málaga suma ya más de 400 personas desalojadas por el temporal: muchos son de Cortes de la Frontera, Ronda y Cañete

Las claves nuevo Generado con IA Más de 400 personas han sido desalojadas en la provincia de Málaga debido al temporal, especialmente en Cortes de la Frontera, Ronda y Cañete la Real. La borrasca Leonardo ha provocado crecidas de ríos, desprendimientos y riesgo de inundaciones, afectando a varios municipios como Benaoján, Casares, Cuevas del Becerro y Bobadilla. Se han registrado más de 900 emergencias coordinadas en Málaga y la red viaria y de agua potable ha sufrido importantes incidencias en diversas localidades. Los embalses de la provincia presentan altos niveles de agua, destacando el de La Concepción (78,26%), Guadalteba (95,62%) y Conde de Guadalhorce (100%), con continuos desembalses para gestionar el exceso de caudal.

La borrasca Leonardo ha obligado a cientos de malagueños a dejar sus viviendas debido a la crecida de los caudales de los ríos, los desprendimientos en los caminos y el riesgo de inundaciones.

En concreto, según ha informado Patricia Navarro, delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, se elevan ya a 406 las personas desalojadas en la provincia de Málaga, la mayor parte de ellas en Cortes de la Frontera, con más de un centenar.

Además de en Cortes de la Frontera, se ha desalojado a más de 150 personas en los municipios de Ronda, Cañete la Real y Jimera de Líbar.

En Benaoján son 54 las personas desalojadas, mientras que en Casares, en la zona de Secadero, se ha desalojado a 27 personas.

Asimismo, en Cuevas del Becerro han sido evacuadas 4 personas, en Cartajima 7 y en Bobadilla se ha desalojado a 12 personas de las viviendas cercanas al río. También ha habido desalojos en Genalguacil, Estepona y Teba.

Mensaje de prudencia y precaución

La delegada del Gobierno ha vuelto a hacer un llamamiento a la prudencia de los malagueños porque “aunque el tiempo nos está dando una pequeña tregua, llueve intermitentemente, eso no quiere decir que estemos a salvo. Intentemos mantener esas precauciones y atender las recomendaciones del Servicio de Emergencias112".

“Hay que evitar las visitas a los nacimientos de los ríos. Todas esas zonas son peligrosas, suelen estar balizadas y señalizadas por los propios ayuntamientos, pero hay que mantener también esa responsabilidad, ese nivel de responsabilidad que hemos tenido hasta ahora en la ciudadanía y que nos ha hecho no tener que lamentar daños mayores”.

En este sentido, ha reiterado que “hacemos ese llamamiento a la prudencia y a la precaución porque desde luego en nuestra pequeña parcela también tenemos la posibilidad de evitar daños mayores. Nos preocupa la situación que se pueda producir en los próximos días, principalmente el sábado con la nueva borrasca que se anuncia. Pero a pesar de esa preocupación, quiero lanzar un mensaje de tranquilidad a nuestros vecinos”.

Más de 900 emergencias coordinadas en Málaga

La cifra de emergencias coordinadas en esta borrasca es ya de casi 5.000 (4.795); mientras que el acumulado, desde el pasado 27 de enero, se eleva a 8.994 incidencias, en su mayoría en Cádiz (1.756), Jaén (1.612), Sevilla (1.605), Granada (1.261) y Málaga (912), seguidas de Córdoba (814), Almería (636) y Huelva (398).

En este punto, la red viaria provincial ha tenido afectación de varios ejes estratégicos que condicionan a esta hora la movilidad en la zona, con riesgo de aislamiento de algunos municipios en zonas rurales y de montaña.

Hay incidencias con la red de agua potable en Igualeja, Serrato, Benaoján, Benalauria y las pedanías de Siete Pilas y Colmenar y en Cartajima.

Situación de los embalses

La delegada del Gobierno ha señalado que desde la Delegación territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y desde la red Hidrosur “permanecemos atentos a la situación de ríos y embalses que siguen recibiendo agua, no sólo de las lluvias, sino de las escorrentías después de tantos días de precipitaciones”.

El embalse de La Concepción está al 78,26% de su capacidad. A las 14 horas de esta tarde se reduce el caudal de desembalse, cerrando el desagüe de fondo y dejando únicamente el desembalse por el desagüe intermedio con un caudal aprox. de 67 m3/s. Casasola está al 74,03% y desembalsa 30 m3/s hasta el lunes a las 9 horas. Limonero desembalsa 36 m3/s hasta el sábado a las 9 horas.

La presa de Guadalteba está al 95,62%. Desde ayer a las 19.30 horas está vertiendo por el aliviadero intermedio al pantano del Guadalhorce, el cual está al 71,71%; mientras que el Conde de Guadalhorce está al 100%. Ésta última presa desembalsa al 25 m3/segundo.

El pantano de La Viñuela se encuentra al 66,66% de su capacidad.