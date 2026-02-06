Luis Fernando Martínez, pionero del PTA, tendrá una rotonda en el parque tecnológico a título póstumo

Las claves nuevo Generado con IA Luis Fernando Martínez, pionero del Parque Tecnológico de Andalucía y fundador de Cetecom, dará nombre a una nueva rotonda en el PTA. Martínez llevó a Cetecom a ser líder mundial en ensayos y pruebas inalámbricas; la empresa fue posteriormente adquirida por Dekra. Falleció en julio de 2023 tras recibir reconocimientos como la Medalla de Honor de la Facultad de Telecomunicaciones y el premio Ciudad de Málaga. El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado también nuevas denominaciones de calles y espacios en homenaje a otros profesionales destacados de la ciudad.

Luis Fernando Martínez fue uno de los pioneros del Parque Tecnológico de Andalucía. La empresa que ayudó a fundar y que dirigía, Cetecom, fue una de las ocho primeras que estaban asentadas en la tecnópolis allá por 1992, cuando aquello era un erial. Ahora habrá una rotonda con su nombre en el parque.

Martínez llevó a Cetecom a ser líder mundial en el sector de ensayos, certificación, desarrollo de tecnologías y pruebas inalámbricas. Posteriormente la empresa pasó a llamarse AT4Wireless y en 2015 fue comprada por la multinacional Dekra, que sigue muy presente en la tecnópolis malagueña con proyectos innovadores.

En ese momento se retiró profesionalmente y se dedicó a una de sus pasiones, la pintura. El 14 de julio del año pasado murió con 73 años tras no superar las consecuencias de un trasplante de pulmón, dejando huérfano al parque.

Apenas un par de meses antes de su fallecimiento había recibido la Medalla de Honor de la facultad de Telecomunicaciones. El Ayuntamiento de Málaga comunicó también antes de su muerte que le darían el premio Ciudad de Málaga 2025 y lo tuvieron que hacer a título póstumo.

Málaga le va a dar otro homenaje. Este será eterno porque Luis Fernando Martínez será el nombre de una rotonda en el parque tecnológico. Así lo ha comunicado este viernes el Ayuntamiento de Málaga.

No es la única nueva nominación de calles. Se han dado otras 14, entre las que también figuran grandes profesionales recientemente fallecidos como Javier Higuera Yela, que tendrá una calle en Cortijo Merino en Cruz del Humilladero o Guillermo Jiménez Smerdou, que tendrá otra calle en ese mismo distrito.

Todos los nombres aprobados son:

-Glorieta Párroco D. Francisco Acevedo en la confluencia de las avenidas de la Paloma y Sor Teresa Prat en el distrito Carretera de Cádiz.

-Pasaje Miguel Ángel Chamorro en el acceso al Huerto Urbano La Yuca, que está situado entre las calles Diego de Siloé y Chaves, en el distrito Centro.

-Calle Periodista Guillermo Jiménez Smerdou en Cruz del Humilladero.

-Fuente Padre Pío ubicada en la zona ajardinada en la calle Alcalde José María Llanos en la plaza del Barrio de Vistafranca en Carretera de Cádiz.

-Rotonda D. Luis Fernando Martínez García en el Parque Tecnológico de Andalucía en el distrito Campanillas.

-La calle D. Javier Higuera Yela en Cortijo Merino en Cruz del Humilladero.

-Monolito dedicado al músico Salvador de Alva en los jardines de la Catedral de gestión municipal.

-Semi rotonda dedicada al diseñador Fernando Prini ubicada al final de la calle Acacias de Guadalmar

-Escaleras Escritora Isabel Cheix, que conectan la calle escritor Antonio Ramos con el camino Colmenar situado en el sector de Olletas en el distrito Centro.

A estas se suman localizaciones de calles ya nominadas en resoluciones anteriores como:

-Calles Pintora Celia Berrocal, Escritora Josefa Ugarte y Pintor Jorge Lindell en el distrito Cruz del Humilladero

-Vías Astrónoma Dolores Pérez Ramírez, Decano Francisco Cantalejo García y Catedrático Muñoz Pérez en el distrito Teatinos – Universidad.