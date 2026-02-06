La Aemet hace saltar este sábado de nuevo las alarmas en Ronda: hasta 100 litros y vientos de 90 kilómetros

Mapa de la Aemet con los avisos meteorológicos para este sábado.

Tras un viernes de relativa calma, en el que Leonardo ha dado un ligero respiro en lo que a lluvias se refiere, llega un sábado en el que vuelven a saltar las alarmas en buena parte de la provincia de Málaga.

De nuevo la comarca de Ronda, sobre el que pesó el nivel rojo el pasado miércoles, está afectada por el nivel naranja, con la previsión de hasta 80 litros acumulados en 12 horas.

De acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), existe una situación de "peligro importante", sin que se descarte llegar a los 100 litros en todo el episodio.

El aviso se prolonga desde las 12:00 horas del sábado hasta la medianoche. El agua se ve acompañada también del aviso por fuertes vientos, de hasta 90 kilómetros por hora.

La situación es igualmente preocupante en Costa del Sol y Guadalhorce. En este espacio, entre las 15:00 horas y las 21:00 horas hay previsión de vientos de hasta 90 kilómetros por hora. En el caso de la lluvia, la alerta es amarilla, con hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora entre las 12:00 horas y la medianoche, y acumulados de 50 litros en 12 horas.

En Antequera y la Axarquía también aviso amarillo por vientos de hasta 70 kilómetros. En la comarca antequerana también se prevén fuertes lluvias.