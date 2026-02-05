Trasladan a 1.600 vecinos de Grazalema a Ronda de manera preventiva por las intensas precipitaciones

El paso de la borrasca Leonardo por Ronda, en fotos Álex Zea / Europa Press Ronda

Los vecinos de Grazalema deben dejar sus casas ante los efectos del fuerte temporal que azota Andalucía, después de que la Junta de Andalucía aprobara la evacuación "preventiva, escalonada y ordenada" este jueves del municipio de Grazalema (Cádiz), ante los efectos del fuerte temporal que azota Andalucía.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha señalado que se trata de una medida "preventiva" ante la posibilidad de que hubiera algunos deslizamientos de tierra por la gran cantidad de agua acumulada y un acuífero "absolutamente colmado", que causaran "destrucción" de alguna calle o casa.

Una parte de la población se va a refugiar en viviendas de familias y amigos y aquellos que no puedan, podrán refugiarse en el pabellón El Fuerte de la localidad malagueña de Ronda y en el Centro de Mayores.

En concreto, está prevista la evacuación de unas 1.600 personas, que serán derivadas hasta el pabellón, que será el punto de encuentro de todos los desplazados para, una vez allí, distribuirlos a otras ubicaciones, como casas de amigos o familiares.

El presidente andaluz ha indicado que todas las personas "que puedan" abandonar el pueblo con sus medios propios hacia Ronda, lo harán "sin problemas" a través de los avisos que se va a hacer desde el propio Ayuntamiento.

Para aquellas personas que tengan "dificultades" al no contar con vehículos propios o sean mayores o personas con poca movilidad, "se están poniendo los medios suficientes, como ambulancias y como otros medios como autobuses para poder trasladarlos".

Por su parte, la alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, ha manifestado que su ciudad va a recibir "con los brazos abiertos" a los vecinos de Grazalema después de conocer que la población del municipio gaditano va a ser realojada en la ciudad del tajo malagueña.

"Vamos a recibir con los brazos abiertos a los vecinos del pueblo vecino de Grazalema en la difícil situación a la que se están enfrentando, una decisión que se ha tomado por criterios técnicos y tras la visita del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno", reza un mensaje publicado por la regidora rondeña en su perfil en redes sociales.

Fernández también explica en esta publicación que ha mantenido contacto con el alcalde Grazalema, Carlos Javier García, "al que he transmitido mi cariño y apoyo en estos duros momentos. Le he ofrecido nuestra ayuda y he puesto a disposición la ciudad, como no podía ser de otra manera".