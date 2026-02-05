Sin tren de Cercanías entre Málaga y el Guadalhorce y sin AVE por un desprendimiento en Álora

Imagen del desprendimiento que afecta a la línea de alta velocidad en Málaga.

La circulación de los trenes en la línea de Cercanías que une Málaga capital con el valle del Guadalhorce, con el municipio de Álora como destino final, sigue suspendida hasta nuevo aviso.

Así lo ha confirmado a primera hora de este jueves la compañía ferroviaria Renfe, que justifica el cierre del ramal en los actuales avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de Protección Civil.

En las actuales circunstancias, señalan, "no podemos garantizar que el servicio ferroviario se preste en condiciones de normalidad y seguridad por lo que los trenes no circulan y no se garantizará servicio alternativo por carretera".

Por el contrario, se presta con normalidad el servicio en la línea C1 Málaga-Fuengirola.

⚠️Continúa interrumpida la circulación de trenes de ancho convencional en el ámbito de Andalucía por las condiciones meteorológicas. https://t.co/WTGsQJU7E8 — INFOAdif (@InfoAdif) February 5, 2026

El impacto del temporal Leonardo se deja notar también en las circulaciones de alta velocidad de Málaga, así como en las de ancho convencional.

De hecho, un importante desprendimiento a la altura de Álora, que afecta a la vía ferroviaria, impide la circulación de los trenes de alta velocidad. A esto se suma la prolongación de la suspensión del ancho convencional en el ámbito de Andalucía.