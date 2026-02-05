"El perro salió por su propio pie, pero ella no": retoman la búsqueda de la mujer que cayó a un río de Málaga

Vídeo de la búsqueda de la mujer desaparecida en Sayalonga.

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos y de la Guardia Civil, así como voluntarios, continúan la búsqueda de la mujer de unos 40 años desaparecida en la tarde de ayer miércoles cuando se lanzó al río Turvilla, en Sayalonga, para rescatar a su perro.

El vicepresidente de la Diputación y presidente del Consorcio, Manuel Marmolejo, ha destacado la dificultad de las labores de rastreo, dada la gran longitud del tramo del cauce, con unos 7 kilómetros; el fuerte caudal y los numerosos recovecos existentes.

Marmolejo ha confirmado que si bien el perro pudo salir "por su propio pie", la mujer no lo pudo hacer.

Durante la tarde y la noche, los equipos han peinado un tramo de aproximadamente siete kilómetros, pero no han logrado, de momento, localizarla.

Esta mañana, el operativo se ha retomado con el apoyo de la Guardia Civil, que coordina la búsqueda con especial precaución debido a la dificultad del terreno y la potencia del río.

Los rescatadores avanzan lentamente para revisar cada recoveco, conscientes de que la seguridad es prioritaria.