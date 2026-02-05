Una nueva avería afecta a la circulación de los trenes de Cercanías entre Málaga y Fuengirola

Las claves nuevo Generado con IA Una avería en la catenaria ha interrumpido la circulación de trenes de Cercanías entre Málaga y Fuengirola. La incidencia ha provocado la pérdida de tensión entre Benalmádena y Fuengirola, manteniendo parados dos trenes en la vía, uno de ellos en Torremuelle. Renfe ha informado posteriormente de la reparación de la avería y de la recuperación progresiva de la frecuencia habitual. La línea C2 de Cercanías entre Málaga y Álora sigue cortada debido a avisos de meteorología adversa, sin servicio ferroviario ni alternativo por carretera.

Una nueva avería en la catenaria ha obligado a interrumpir la circulación de los trenes de la línea de Cercanías Málaga-Fuengirola.

Así lo confirma Renfe en sus redes sociales por medio de un mensaje en el que informa de la pérdida de tensión entre Benalmádena y Fuengirola. "Los trenes de la C1 circularán entre Málaga Centro y Benalmádena hasta nuevo aviso", precisan.

Otras fuentes indican que debido a esta incidencia hay dos trenes que permanecen parados en la vía, uno de ellos en Torremuelle.

Alrededor de las 20:32 horas (casi una hora después), Renfe ha informado del arreglo de la avería de la infraestructura y de la recuperación paulatina de la frecuencia habitual.

Hay que recordar que desde este miércoles permanece cortada a la circulación la C2, la línea de Cercanías que une Málaga con Álora.

Desde la compañía ferroviaria se justifica esta decisión en la existencia de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), así como de Protección Civil por meteorología "adversa".

Por este motivo, "no podemos garantizar que el servicio ferroviario se preste en condiciones de normalidad y seguridad por lo que los trenes no circulan y no se garantizará servicio alternativo por carretera".