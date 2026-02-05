Tensión en Alhaurín de la Torre: un hombre agrede a su pareja y se atrinchera armado

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre fue detenido en Alhaurín de la Torre tras agredir presuntamente a su pareja y atrincherarse armado con armas blancas en su vivienda. El incidente movilizó a Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y servicios sanitarios, que priorizaron la mediación y la resolución pacífica del conflicto. La pareja del detenido relató a la policía haber sufrido una agresión y fue informada de los recursos de atención disponibles. La intervención terminó sin daños personales a terceros, destacándose la coordinación policial y la actuación clave del jefe de la Policía Local fuera de servicio.

Un hombre ha sido detenido en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre después de, presuntamente, agredir a su pareja y atrincherarse en una vivienda portando varias armas blancas, en un suceso que obligó a desplegar un amplio dispositivo de seguridad.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, 3 de febrero, cuando efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil intervinieron en un incidente de alta complejidad en un domicilio del municipio.

A su llegada, los agentes se encontraron con un individuo en "estado de gran alteración", que se estaba autolesionando y que había dejado numerosos restos de sangre en distintas estancias de la vivienda, según han indicado desde la Policía Local. en un comunicado.

Se activó un dispositivo conjunto en el que participaron varias dotaciones policiales, efectivos de Protección Civil y servicios sanitarios, con el objetivo de garantizar la seguridad tanto de las personas implicadas como de los propios intervinientes.

Durante la actuación, los agentes priorizaron una resolución pacífica del episodio y llevaron a cabo labores de mediación y negociación que se prolongaron durante un tiempo considerable. Finalmente, y con el apoyo del personal sanitario, el individuo depuso su actitud, entregó voluntariamente los objetos peligrosos que portaba y pudo ser atendido médicamente.

Los agentes tomaron manifestación a la pareja del detenido, que se encontraba en el domicilio y que relató haber sufrido una agresión previa al atrincheramiento. La mujer fue informada de los derechos que le asisten, así como de los recursos y servicios de atención disponibles, quedando todo ello reflejado en las diligencias instruidas.

La intervención concluyó sin que se produjeran daños personales a terceros. El individuo fue trasladado posteriormente a un centro hospitalario para su evaluación médica.

Desde la Policía Local se ha destacado la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y los servicios de emergencia, así como la importancia de la mediación policial y la actuación preventiva en este tipo de situaciones.

Por su parte, el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, Francisco José Sánchez, han reconocido públicamente la labor de los agentes intervinientes, subrayando especialmente la actuación del jefe de la Policía Local, que se encontraba fuera de servicio en el momento de los hechos y cuya intervención fue clave para que el individuo depusiera su actitud y el episodio se resolviera sin consecuencias mayores.