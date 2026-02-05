Un hombre de 81 años, herido leve tras el derrumbe de un muro en una vivienda en Genalguacil

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 81 años ha resultado herido leve tras el derrumbe de un muro exterior en una vivienda de Genalguacil, Málaga. El accidente se produjo en la mañana del jueves en una casa del Valle del Genal, donde residían dos personas que han sido realojadas. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado por el 061 tras la caída del muro en la avenida de Estepona. Guardia Civil, bomberos y servicios sanitarios acudieron al lugar para atender el suceso provocado por la borrasca Leonardo.

La borrasca Leonardo sigue causando estragos en la provincia de Málaga, especialmente en la Serranía de Ronda. Un hombre ha resultado herido leve este jueves tras derrumbarse un muro exterior de una vivienda en el municipio de Genalguacil, en el Valle del Genal.

Los hechos han tenido lugar en la mañana de este jueves, según han confirmado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, que han precisado que había dos moradores en la vivienda y que han sido realojados. Al parecer, el muro exterior se ha derrumbado y ha caído a su vez sobre el muro de la vivienda en la que había una habitación.

El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado por el 061 tras la caída de un muro en la avenida de Estepona del citado municipio, donde ha resultado herido leve un hombre de 81 años. Hasta el lugar se han desplazado la Guardia Civil, los bomberos y los servicios sanitarios.