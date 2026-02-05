Así es el gran despliegue de la Guardia Civil para encontrar a la mujer que cayó al río en Sayalonga: más de 30 efectivos

La Guardia Civil continúa buscando a la mujer que cayó al río Turvilla en Sayalonga: dispositivo con más de 30 efectivos

Un amplio dispositivo de búsqueda continúa desplegado este jueves tras la caída de una mujer al río Turvilla a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía, ocurrida durante la tarde del pasado miércoles, coincidiendo con el episodio de fuertes lluvias y viento que afecta a la provincia.

Desde el primer momento, en las labores de búsqueda participan efectivos de la Guardia Civil de Seguridad Ciudadana y del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). A primera hora de este jueves se han incorporado también un helicóptero de la Guardia Civil, agentes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim), del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y el equipo Pegaso, encargado del uso de drones.

No obstante, los medios aéreos han tenido que retirarse temporalmente debido a las condiciones meteorológicas adversas, ya que en la zona se ha activado el nivel naranja de emergencia por fuertes vientos y lluvias intensas, lo que impide operar con seguridad, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

La búsqueda continúa por tierra y por el cauce del río desde el punto exacto donde desapareció la mujer. Los efectivos han señalado que el Turvilla presenta actualmente una fuerte corriente y un elevado caudal, además de abundante material arbóreo y cañaveral en las orillas, factores que están dificultando considerablemente el operativo.

En total, participan en el dispositivo más de una treintena de efectivos de la Guardia Civil, a los que se suman bomberos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga, voluntarios y personal de los ayuntamientos de Sayalonga y Algarrobo.

El aviso del suceso se recibió en el sistema Emergencias 112 Andalucía sobre las 19.00 horas del miércoles, cuando una mujer alertó de que su acompañante había caído al río. De inmediato se activó a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios y a los bomberos, desplegándose un amplio operativo que permanece activo.

Sayalonga, municipio de alrededor de 1.600 habitantes situado en el oriente de la Axarquía, se encuentra entre las localidades afectadas por el paso de la borrasca Leonardo, que está provocando numerosos incidentes en la provincia de Málaga.