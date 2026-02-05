Los colegios de Málaga retoman su actividad este viernes excepto en Ronda y zonas desalojadas por el temporal

El paso de la borrasca Leonardo por Ronda, en fotos Álex Zea / Europa Press Ronda

Los colegios de casi toda la provincia de Málaga volverán a abrir sus puertas este viernes, según ha informado Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía a través de sus redes sociales.

La actividad lectiva presencial va a retomarse en toda Málaga, salvo en la comarca de Ronda que sigue seriamente afectada por el paso de la borrasca Leonardo.

Asimismo, según la comunicación oficial, tampoco habrá clases en zonas desalojadas, afectadas por la crecida de cauces o con carreteras o infraestructuras dañadas.

A la espera de mayor concreción, es de suponer que los centros escolares de la Costa del Sol y del Valle del Guadalhorce vuelven a abrir sus puertas.

Estos son los municipios donde los colegios no abrirán mañana en Málaga

Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en todos sus centros educativos son:

Periana, Casares, Alcaucín, Carratraca, Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Libar, Jubrique, Júzcar, Montecorto, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda y Serrato

Suspensión de actividad lectiva presencial en centros concretos de las siguientes localidades:

Secadero (Casares): CEIP Los Almendros

Manilva: IES Las Viñas