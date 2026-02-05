Un autobús con 29 pasajeros se sale de la vía en la A-357 en Pizarra: no hay heridos

Las claves nuevo Generado con IA Un autobús con 29 pasajeros se salió de la vía en la A-357 a la altura de Pizarra, Málaga. El accidente ocurrió alrededor de las 09:25 horas, en el kilómetro 41 de la carretera, sentido Ardales. El vehículo colisionó contra el guardarraíl, pero tanto los pasajeros como el conductor resultaron ilesos.

Un autobús con 29 pasajeros ha tenido un accidente y ha salido de la vía en la mañana de este jueves en la A-357, a la altura del municipio malagueño de Pizarra.

Los hechos han tenido lugar sobre las 09.25 horas, en el kilómetro 41 de la citada vía, sentido Ardales, según han precisado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, que ha activado a Guardia Civil. Al parecer, el vehículo ha colisionado contra el guardarraíl.

Según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, en el autobús viajaban un total de 29 pasajeros y todos, junto con el conductor, han salido ilesos.