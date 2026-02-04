¿Qué va a pasar este jueves con los colegios e institutos en la provincia de Málaga?

Una máquina limpia del lodo el camino hacia Almargen (Málaga), tras las últimas lluvias a causa de la borrasca Leonardo. EFE/ Jorge Zapata

Son miles de padres los que a estas horas se están preguntando qué va a ocurrir este jueves con los colegios e institutos de la provincia de Málaga.

Después de que las condiciones climatológicas y la activación de alertas roja, naranja y amarilla en el conjunto de la provincia llevasen a la Junta de Andalucía a suspender este miércoles las clases presenciales en toda Andalucía, salvo en Almería, queda pendiente saber qué va a suceder este jueves.

La cuestión será resuelta en las próximas horas, toda vez que está prevista una reunión a las 18:00 horas donde se va a abordar, entre otros temas, el de la educación en la región.

Pendientes de la resolución, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene para este jueves activas las alertas por lluvias en las comarcas de Ronda y Sol y Guadalhorce, si bien rebajando sensiblemente la gravedad de las precipitaciones previstas.

De acuerdo con la información actualizada, la previsión es que puedan caer hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 acumulado en 12 horas. Asimismo, hay alerta amarilla por vientos en la Axarquía y Antequera.

Pese a la mejoría prevista, el impacto de la borrasca Leonardo sobre ciertas zonas, con especial incidencia en la comarca de Ronda, ha provocado serios daños en algunas infraestructuras viarias, así como el desalojo de cientos de personas por la crecida de los ríos.