Registrados tres terremotos en Gaucín que podrían estar asociados al movimiento de aguas subterráneas

Al paso de la borrasca Leonardo, con lluvias torrenciales en parte de la provincia de Málaga, hay que sumar ahora el registro de tres terremotos registrados en la tarde de este miércoles en el municipio malagueño de Gaucín, en la comarca de la Serranía de Ronda.

Según la información del Instituto Geográfico Nacional, estos movimientos podrían tratarse de hidrosismos; es decir, movimientos sísmicos generados debido al movimiento de aguas subterráneas. Hay que recordar que esta comarca está afectada por el aviso rojo hasta la medianoche de hoy.

Los tres sismos se han apuntado a las 13.34, 16.50 y 16.55 horas, con intensidades de 2.4, 2.5 y 2.3 respectivamente. En concreto, el de 2.5 ha sido sentido por la población.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de la localidad, Pedro Godino, ha explicado que sobre esa hora se encontraba atendiendo un incidente por el desprendimiento de varios pinos en la carretera que comunica la localidad con Manilva: "Cuando hemos vuelto al pueblo han empezado a llegar mensajes de vecinos que decían que era un terremoto, que algunos lo habían sentido, otros que, en fin, ya todo el mundo un poco sobresaltado".

El regidor ha confirmado esta información tanto en la página web del IGN como con la Delegación del Gobierno: "Parece ser que ha sido un hidrosismo provocado por algún movimiento subterráneo de aguas y demás, con tanta lluvia y tal, y habrá provocado alguna grieta y eso ha sido lo que ha hecho el movimiento sísmico, pero en principio que yo sepa, y a mí nadie me ha dicho lo contrario, no ha habido ni daños personales evidentemente ni materiales".