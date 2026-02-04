Hallan el cadáver de un anciano desaparecido en Cártama: no había rastro de él desde el domingo

Un montaje con imágenes relacionadas con el dispositivo. Ayuntamiento de Cártama.

El cadáver de José Rebollo, un hombre de 73 años que se encontraba desaparecido desde este pasado domingo, 1 de febrero, en el municipio malagueño de Cártama, ha sido hallado este miércoles en la propia localidad, en el marco del fuerte temporal provocado por la borrasca Leonardo.

Así lo han señalado desde el Ayuntamiento de Cártama y la Guardia Civil, que han confirmado que el cuerpo se corresponde con el del varón de cuya desaparición había informado este pasado martes el Ayuntamiento del municipio en una publicación en sus redes sociales. El cuerpo, al parecer, se encontraba relativamente cerca de su casa.

Precisamente, el Consistorio de este pueblo del Valle del Guadalhorce dio cuenta de que la Guardia Civil venía trabajando en el dispositivo de búsqueda, en el que también colaboraban Policía Local y Protección Civil. Asimismo, el Ayuntamiento de Cártama ha hecho públicas este miércoles sus condolencias a familiares y amigos del fallecido.