La Guardia Civil busca a una mujer que podría haber caído al río en Sayalonga (Málaga)

La Guardia Civil está buscando desde la tarde de este miércoles a una mujer de unos 40 años que podría haber caído al río en el municipio malagueño de Sayalonga.

De acuerdo con la información aportada por la Benemérita, a última hora de la tarde, alrededor de las 19:14 horas, una mujer ha alertado de la caída al río Turvilla de otra mujer que la acompañaba y con la que pasaba por la zona.

"A partir del aviso se inicia un dispositivo de búsqueda que continúa a esta hora. Por el momento no hay más datos", indican.

Las tareas de búsqueda se han extendido hasta el vecino municipio de Algarrobo, que se encuentra hacia el sur.

De hecho, agentes de la Policía Local, efectivos de Protección Civil y vecinos del pueblo se encuentran inspeccionando las márgenes del río Turvilla, según confirma la alcaldesa, Natacha Rivas.

Desde Bomberos se está buscando a la mujer en un tramo, según indican, de unos 7 kilómetros con la ayuda de voluntarios. La zona, explican las fuentes, es muy complicada. Más aún con toda la lluvia que ha caído en las últimas horas, lo que ha provocado que el terreno se encuentre en muy mal estado.

Las primeras informaciones apuntan a que la mujer habría caído al río con un perro que ya ha sido rescatado.