Alerta roja en Málaga: Alpandeire, Cortes de la Frontera y Jubrique, en el ojo de la borrasca Leonardo

El extraordinario episodio de lluvias que está dejando la borrasca Leonardo a su paso por Málaga se está dejando notar de manera más que apreciable en la comarca de Ronda. Un territorio que, hasta la medianoche de este miércoles, está amenazado por el aviso rojo por precipitaciones que pueden dejar acumulados de hasta 200 litros.

Las previsiones se están cumpliendo al pie de la letra. Muestra de ello es que transcurridas las primeras 12 horas desde que se activó la alerta hay municipios donde se superan los 100 litros por metro cuadrado acumulados.

La zona más afectada, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), es Alpandeire, donde se registran casi 106 litros por metro cuadrado. En Cortes de la Frontera son 97 litros (hasta las 11:00 horas).

Menor es la intensidad de las precipitaciones en Gaucín, con 68,4 litros; Estepona, con 68 litros, y Nerja, con 57,8 litros.

Atendiendo a la información de la red Hidrosur, los mayores acumulados en las últimas 12 horas se localizan en el río Guadiaro, en el tramo de Majaceite, en Cortes de la Frontera, con 102 litros (111,6 acumulados en 24 horas) y el río Genal (Jubrique), con 94,2 litros (103,8 en 24 horas).

A esta información se puede añadir la situación de riesgo que presentan varios ríos de la provincia. En concreto, hay tres en nivel rojo, lo que evidencia su desbordamiento.

Se trata del Guadiaro, en el tramo de Majaceite, donde alcanza los 4,64 metros de altura (el anterior récord fue de 3,61 metros); el Guadalteba, a su paso por Teba, con 3,21 metros de altura, y el Guadalhorce, a su paso por Archidona, con 5,25 metros de altura.