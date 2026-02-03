La Universidad de Málaga suspende todas sus actividades este miércoles ante las previsiones meteorológicas

Las claves nuevo Generado con IA La Universidad de Málaga ha suspendido todas sus actividades para el miércoles 4 de febrero debido a las previsiones meteorológicas de la Aemet. Todos los centros e instalaciones de la UMA permanecerán cerrados durante ese día para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria. La reprogramación de los exámenes previstos será comunicada por la dirección de cada centro a estudiantes y profesorado. La UMA informará sobre cualquier novedad a través de sus canales habituales en función de la evolución del tiempo.

Al cierre de los colegios e institutos en toda la provincia de Málaga se suma ahora el de los centros de la Universidad.

Así lo ha decidido la institución académica, que, ante las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha tomado la determinación de suspender la actividad para el miércoles, 4 de febrero.

De este modo, los centros e instalaciones de la UMA permanecerán cerrados.

La dirección de cada uno de los centros establecerá la reprogramación de los exámenes previstos y lo comunicará a sus estudiantes y profesorado.

Desde la UMA informan de que el paso se da para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.

"Lamentamos las molestias ocasionadas y agradecemos la comprensión ante esta situación excepcional", añaden.

Asimismo indican que en función de la evolución meteorológica, se anunciará a través de los canales de comunicación habituales (correo electrónico, página web y redes sociales) la información que sea precisa.