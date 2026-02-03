Suspenden las clases en institutos y colegios de Málaga por el riesgo de inundaciones este miércoles

Las claves nuevo Generado con IA Se suspenden las clases presenciales en toda Andalucía, excepto en Almería, por riesgo de inundaciones debido a la borrasca Leonardo. La comarca de Ronda está bajo aviso rojo, con previsión de hasta 200 litros de lluvia en 24 horas y riesgo elevado de inundaciones. Se recomienda a las universidades suspender la actividad presencial y se insta a la población a evitar desplazamientos el miércoles y jueves. La Junta de Andalucía eleva la situación operativa a nivel 2 e implica medios extraordinarios como la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Andalucía se pone en guardia ante el paso de la borrasca Leonardo y la previsión de lluvias extraordinarias en buena parte de la región.

Entre las zonas más afectadas, con la activación del aviso rojo por precipitaciones acumuladas de hasta 200 litros en 24 horas, se encuentra la comarca de Ronda.

Ante el impacto previsto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado de la suspensión de las clases presenciales en toda la región salvo en la provincia de Almería.

El dirigente regional, que ha presidido este martes el Comité Asesor del Plan de Emergencias por Riesgo de Inundaciones en Andalucía, ha incluido la suspensión de la actividad presencial lectiva en toda Andalucía como una de las acciones más contundentes, al objeto de evitar males mayores.

De hecho, la propuesta se extiende "como recomendación" a las universidades, si bien son las instituciones académicas las que deberán decidir si dan o no clases presenciales.

La reunión ha sido celebrada con urgencia ante los avisos que están llegando sobre el paso de Leonardo, que, se espera, descargará lluvias muy intensas y constantes, "con importante riesgo de inundaciones en distintos puntos de Andalucía".

"Es un fenómeno excepcional, muy poco frecuente en Andalucía y más propio en zonas tropicales y El Caribe", ha indicado Moreno, quien ha insistido en que se trata de un episodio ciertamente importante.

La previsión es que la borrasca entre alrededor de las 21:00 horas de este martes por la provincia de Huelva, con hasta 120 litros en las primeras 12 horas. La previsión es que el impacto sea especialmente severo todo el miércoles y tenga continuidad el jueves. Tras un respiro el viernes, volverá a dejarse notar el sábado y el domingo.

"La situación es compleja y el riesgo de inundaciones es alto", ha advertido, señalando que zonas como el Valle del Guadalhorce y la Costa del Sol se encuentran entre los puntos donde la posibilidad de inundaciones es mayor. "Cualquier zona que se haya inundado en los últimos 50 años puede volver a estarlo", ha afirmado.

Moreno, que ha hecho un llamamiento general a la prudencia, ha enumerado una serie de medidas adoptadas y acordadas. La primera de ellas es que la situación operativa se eleva a nivel 2, lo que abre la puerta a incorporar medios extraordinarios de otras administraciones, como es el caso de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

Asimismo, ha informado de que a las 20:00 horas se enviará un mensaje Es Alert a las poblaciones en riesgo muy elevado, entre las que se encuentra la comarca de Ronda.

Al tiempo, ha reclamado a los vecinos de estos puntos que eviten desplazamientos todo el miércoles y el jueves.

También se ha pedido a los ayuntamientos la suspensión de actividades deportivas al aire libre en las zonas con más riesgo.