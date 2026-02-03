Renfe cancela trenes este miércoles por la amenaza de fuertes lluvias: estos son los servicios afectados en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Renfe cancela varios trenes de Media Distancia y Cercanías en Málaga debido a la borrasca Leonardo y el aviso de lluvias intensas. Se suprimen los trenes entre Algeciras-Antequera AV, Sevilla-Málaga, Cádiz-Jaén y servicios de Cercanías en Córdoba y Cádiz. Algunos trayectos como Osuna-Sevilla serán cubiertos por autobuses mientras las condiciones de las carreteras lo permitan. Renfe permite cambios y anulaciones de billetes sin coste y mantiene un seguimiento de la situación para restablecer los servicios.

El paso de la borrasca Leonardo por Málaga y la activación de avisos por lluvias acumuladas de hasta 200 litros en 24 horas ha llevado a la compañía Renfe a cancelar algunos de los servicios previstos para este miércoles.

De acuerdo con la información facilitada, entre las circulaciones afectadas se encuentran los trenes de Media Distancia Algeciras-Antequera AV, que quedan suprimidos, sin que se garanticen medios alternativos por la situación de las carreteras.

En el caso de los trenes Media Distancia Sevilla-Málaga, Renfe precisa que los dos primeros de la mañana (salida de Sevilla a las 7.01h y de Málaga a las 7.02h) se cancelan para permitir la exploración del estado de la infraestructura.

Los viajeros del trayecto Sevilla-Málaga se encaminarán en trenes Avant, mientras que los viajeros de estaciones intermedias se encaminarán a las siguientes circulaciones.

El tren Osuna-Sevilla de las 6.21 h se prestará por autobús, mientras el estado de las carreteras lo permita.

En el caso de la Media Distancia Cádiz-Jaén, los primeros trenes (Cádiz-Sevilla de las 5.40 h y Córdoba-Sevilla de las 6.40 h) son suprimidos para la exploración del estado de la vía.

Los viajeros serán derivados a las siguientes circulaciones. La relación entre Córdoba y Jaén continúa prestándose por carretera debido a las limitaciones de velocidad establecidas en la infraestructura.

Por otro lado, quedan suprimidos los trenes de Proximidad de Córdoba entre C.U Rabanales y Córdoba J.A. Lo mismo ocurre con los trenes de Cercanías Cádiz C-1a Las Aletas-Universidad.

El Alvia Algeciras-Málaga (salida de Algeciras a las 13.10h y de Málaga a las 14.40h) y Ronda-Antequera (salida de Ronda a las 14.45h y salida de Antequera a las 14.00h) quedan suprimidos sin posibilidad de prestarse por autobús debido al estado de las carreteras. También se cancela el Alvia Cádiz-Madrid/Barcelona en el trayecto Cádiz-Córdoba.

Renfe ha activado cambios de fecha y anulaciones de billetes sin coste y lleva a cabo un monitoreo constante de la evolución de la situación y de las condiciones informadas por Adif para restablecer la normalidad en el menor plazo posible.