Alerta roja en Ronda: se esperan hasta 200 litros de lluvia en 24 horas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) acaba de elevar a roja la alerta por fuertes lluvias en la comarca de Ronda.

Atendiendo a la actualización de la información por parte del organismo estatal, este miércoles se esperan acumulados de 150 litros por metro cuadrado en 12 horas, pudiéndose alcanzar los 200 litros en 24 horas.

El aviso extremo se extiende desde las 00:00 horas de este miércoles hasta la medianoche.

Si bien Ronda es la zona de la provincia más afectada por el paso de la borrasca Leonardo, no es la única en la que se esperan fuertes chubascos.

De hecho, tanto Sol y Guadalhorce como Axarquía están bajo alerta naranja durante toda la jornada del miércoles.

En el caso de Sol y Guadalhorce se esperan unos 100 litros por metro cuadrado acumulados en 12 horas y hasta 150 litros en 24 horas. La Aemet precisa, no obstante, que esta previsión afecta principalmente a la mitad occidental de la zona, mientras que en el resto se esperan acumulados de 40 litros en 12 horas.

En la Axarquía se apunta la posibilidad de acumulados de 90 litros por metro cuadrado en 12 horas, que pueden llegar a 120 litros en 24 horas.

La zona donde se espera un menor impacto es Antequera, donde persiste el aviso amarillo. En este caso, se informa de 15 litros en una hora y acumulados de 60 en 12 horas.

Al tiempo, se mantienen los avisos por fuertes rachas de viento en la provincia, que pueden llegar a los 80 kilómetros por hora.