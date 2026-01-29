Confirmado por la Junta de Andalucía: se aprueba la bonificación del 20% para el transporte público en 2026

La Junta de Andalucía aportará 28,9 millones de euros para un descuento adicional destinado a todos los usuarios del transporte público. Así se ha aprobado en el Consejo de Gobierno, con la aplicación de un 20% extra durante 2026.

Esta medida se suma a las recogidas en el Real Decreto-ley 17/2025, así como a los descuentos que la Junta aplica de manera permanente mediante la tarjeta del Consorcio y los bonos multiviaje de los metros andaluces.

Desde 2022, la Junta de Andalucía ha venido aplicando una serie de bonificaciones extraordinarias con el objetivo de mitigar los efectos sociales y económicos derivados de la crisis internacional y fomentar la movilidad sostenible.

En este contexto, durante el último semestre del año se aplicaron descuentos en el precio de los abonos y títulos multiviaje, en colaboración con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Estas medidas se prorrogan en 2026, incluida la aportación del 20% de descuento para todos los usuarios, que la Junta de Andalucía asumirá de manera voluntaria. De este modo, los beneficiarios de la Tarjeta Joven de Transporte mantendrán el coste del billete del que ya disfrutaban en 2025.

Además, los menores de 15 años seguirán disfrutando de la gratuidad del transporte público, mientras que los jóvenes de entre 15 y 30 años contarán con un descuento adicional del 50%, que se suma al ya existente con la Tarjeta Joven.

Estas dos iniciativas están financiadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, junto con los descuentos que aplicaba previamente el Gobierno andaluz.

Por otro lado, con la medida aprobada por el Consejo de Gobierno y con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2026, se mantiene una bonificación adicional del 40% para el resto de los usuarios del transporte público de competencia autonómica.

Este porcentaje es posible gracias a la aportación voluntaria del 20% de la Junta de Andalucía, estimada en 28.965.000 euros, que se suma al 20% aportado por el Ministerio.

Estas ayudas se aplicarán sobre los títulos multiviaje y abonos, a través de la tarjeta verde de los consorcios, los bonos de los metros y aquellos operadores interurbanos que dispongan de abonos.