Rescatan a dos hombres de sus coches atrapados en arroyos de Álora y Ronda con el paso de Kristin

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga ha rescatado este miércoles de su coche a un hombre en buen estado tras quedar atrapado en el arroyo del Algibe, en el municipio malagueño de Álora, y a otro en arroyo Guadalcobacín, en Ronda, debido al temporal que afecta a la provincia.

Los bomberos han realizado desde las 07.00 horas hasta las 16.30 horas de este miércoles un total de 32 intervenciones motivadas por el temporal de viento y lluvia, han informado desde la Diputación provincial.

En concreto, del total de intervenciones, siete han tenido lugar en Estepona, entre otras, por una antena caída en la calle Fuerzas Armadas; un garaje inundado en la calle Nueva Atalaya; árboles caídos en El Padrón; chapas con peligro de caída en una gasolinera; otra actuación en un muro con riesgo de caída en el Instituto Monterroso; árboles caídos en la MA-8301, en el kilómetro 2-4 y por el desprendimiento de cornisa en la calle Miró.

Por otro lado, los efectivos del consorcio han llevado a cabo otras cinco intervenciones en Ronda, también por árboles caídos, una celosía en la calle Sevilla; el rescate de varón en su coche atrapado en Arroyo Guadalcobacín y por una farola caída en la calle Paraguay.

Asimismo, en Torremolinos, los bomberos han intervenido en cuatro ocasiones relacionadas con un techo con peligro de caída en camino Pozuelo; un cartel con peligro de caída en la A-7; una chapa con peligro de caída en el pabellón Javier Imbroda y una palmera con riesgo de caída en Paseo Marítimo.

Por su parte, tres actuaciones han tenido lugar en Campillos para un poste caído en la A-7286; otro poste con peligro de caída en la calle Alta y por placas solares con riesgo de caída en la calle Teresa de Calcuta.

En Torrox, los bomberos han actuado ante persianas con peligro de caída en la urbanización Costa del Oro y por otra persona rescatada bajo el puente del río Güi en el Morche.

Otras intervenciones han tenido lugar en Alhaurín el Grande por un poste con peligro de caída en la calle Giner de los Ríos; en Rincón de la Victoria por chapas con peligro de caída en la avenida Axarquía de Torre de Benagalbón; en Gaucín por unos 15 árboles caídos obstruyendo la vía, en la A-369; y en Algarrobo por ramas con peligro de caída en la N-340.

De igual modo, en Alhaurín de la Torre los efectivos del CPB han intervenido por el desprendimiento de tejado en avenida Santa Clara; en Alpandeire por placas solares con riesgo de caída en hotel rural: en Colmenar por un árbol caído en la A-7000, en el kilómetro 1; en Antequera por un cartel con riesgo de caída en la AP-46: en Periana por un árbol caído en la zona rural de Cortijo Carrión; y en Nerja por un árbol caído en rotonda de avenida Pescia.