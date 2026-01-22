El Puerto de Málaga abre la puerta a construir una gran nave frigorífica: moverá un mínimo de 12.000 tn anuales

Plano del puerto de Málaga con la localización de la parcela sobre la que se proyecta la gran nave frigorífica.

El Puerto de Málaga acaba de poner en marcha el procedimiento mediante el que pretende adjudicar una parcela de 3.566 metros cuadrados para la construcción de una gran nave frigorífica en la explanada que hay junto a la puerta de San Andrés.

Las instalaciones planteadas, que no podrán superar una altura de 13,5 metros, estarán destinadas a la recepción, almacenamiento y entrega de productos refrigerados.

La concesión, según los documentos oficiales consultados por EL ESPAÑOL de Málaga, es por un periodo de diez años. El futuro adjudicatario estará obligado a levantar el almacén, asumir un movimiento mínimo de mercancía anual y pagar tasas de ocupación y actividad al puerto.

Todas las empresas interesadas en este espacio disponen de dos meses (a contar desde la publicación del anuncio en el BOE, lo que tuvo lugar este martes 20 de enero) para presentar sus ofertas.

Qué se va a construir y dónde

La parcela objeto de concesión está encajada en el sector 12 (Plataforma de San Andrés) del Plan Especial del Puerto, con uso portuario y uso comercial/complementario en la delimitación de espacios y usos portuarios.

El adjudicatario deberá redactar un Proyecto Básico y, posteriormente, un Proyecto de Ejecución, que será aprobado por la Autoridad Portuaria, respetando las alineaciones, las instalaciones existentes que haya que desviar o modificar y las condiciones de saneamiento y vertido al no existir red de saneamiento en la zona.

Los accesos a la nave no podrán hacerse por la fachada norte, donde discurre la vía ferroviaria, y se deberán prever aceras y zonas de maniobra interiores para camiones y vehículos de servicio.

​La concesión se otorgará por un plazo de diez años y el concesionario gestionará la actividad "a su riesgo y ventura", sin que la Autoridad Portuaria responda de las obligaciones frente a terceros.

El pliego fija una tasa anual de ocupación calculada en función de una cuota unitaria de 10,3246 euros por metro cuadrado y año en la zona VIII A, lo que supone 37.024,02 euros al año por la parcela, mejorable al alza en la oferta económica.

Además, el futuro operador deberá abonar una tasa de actividad con un precio unitario mínimo de 0,32 euros por tonelada de mercancía general movida y un 1% sobre la cifra de negocio para actividades que no encajen en esa categoría, también mejorables en la oferta.

El pliego exige un movimiento mínimo de 12.000 toneladas anuales, computando embarques, desembarques y tránsitos, estos últimos ponderados con coeficientes inferiores, lo que obliga al adjudicatario a garantizar un cierto volumen de tráfico refrigerado.