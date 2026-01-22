Imagen de una de las actuaciones de los bomberos de Málaga.

El fuerte viento golpea la provincia de Málaga y obliga a intervenir a los bomberos en Estepona, Ronda y Vélez

Los efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos protagonizan hasta 8 intervenciones para retirar elementos caídos o en riesgo de caída.

Las claves
nuevo Generado con IA

Fuertes rachas de viento en la provincia de Málaga obligan a los bomberos a realizar al menos 8 intervenciones.

En Estepona, los bomberos retiran árboles caídos, placas solares descolgadas y elementos peligrosos en varias calles.

En Ronda y Vélez-Málaga, también hubo actuaciones para retirar cableado y alumbrado de Navidad caídos por el viento.

Las intervenciones se realizaron a lo largo de la madrugada y la mañana del jueves 22 de enero en distintos puntos de la provincia.

Las fuertes rachas de viento que han soplado durante la pasada madrugada y a lo largo de la mañana de este jueves 22 de enero han obligado al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga a realizar numerosas intervenciones.

De acuerdo con los datos aportados por la Diputación, de la que depende el ente, sus efectivos han tenido que intervenir hasta en 8 ocasiones para retirar elementos caídos o con riesgo de caída a causa del viento en distintos puntos.

Dotación de Estepona

  • 00.45h - 01.25h: para retirar una chapa de caseta desprendida y a medio caer en la calle Flaminio de la urbanización Valle Romano.

  • 02.00h - 02.35h: requerida por la Policía Local, para cortar y retirar una rama de árbol caída sobre un vehículo en la calle Policía Nacional con calle Dulcinea.

  • 02.25h - 03.10h: para retirar unas luces de Navidad y toldos con peligro de caída en avenida Mar y Sierra.

  • 06.30h - 07.15h: requerida por Policía Local, para retirar unas placas solares descolgadas en la calle San Antonio.

  • 06.40h - 08.00h: para retirar un pino de grandes dimensiones caído, obstruyendo el paso en el carril Puerto de la Palma.

  • 11.10h - 13.00h: para realizar el saneamiento de al menos 30 metros lineales de la cornisa de un edificio en la calle Los Arcos Reales. Se baliza la zona por seguridad y se notifica al administrador de la necesidad de inspeccionar el tejado.

Ronda

  • 08.40h - 09.00h: Nuestra dotación de Ronda interviene para retirar cableado caído en la plaza del Ahorro del mismo municipio.

Vélez-Málaga

  • 12.30h: Nuestra dotación de Vélez-Málaga interviene para retirar alumbrado de Navidad caído en una terraza de la calle del Mar de Torre del Mar.