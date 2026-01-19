Tragedia ferroviaria: Puente retrasa al 2 de febrero la plena normalización de la conexión AVE Málaga-Madrid

Las claves nuevo Generado con IA El accidente ferroviario en Córdoba ha dejado al menos 40 muertos y mantiene bloqueada la circulación entre Málaga y Madrid. La plena normalización de la conexión AVE entre Málaga y Madrid no se espera hasta el 2 de febrero, según el ministro Óscar Puente. Adif prevé recuperar una de las dos vías afectadas para permitir una circulación limitada y a menor velocidad en los próximos días. Renfe ha retrasado la venta de billetes a Madrid, mientras aerolíneas como Iberia y Air Europa han reforzado su oferta de vuelos entre Madrid, Sevilla y Málaga.

El catastrófico accidente ferroviario ocurrido este domingo en Córdoba, que deja ya al menos 40 muertos, va a dejar bloqueada la circulación entre Málaga y Madrid al menos hasta el próximo 2 de febrero.

Esa es la fecha que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, pone sobre la mesa al ser preguntado sobre cuándo podría reanudarse de forma completa la conexión ferroviaria entre el centro y el sur.

De acuerdo con la información manejada por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la hipótesis es que una de las dos vías afectadas por la colisión se recupere "lo antes posible". Esto permitiría circular por una vía durante varias jornadas.

Aunque el paso de los trenes por este punto sería a una velocidad mucho menor a la permitida (250 kilómetros por hora), la medida permitiría recuperar parcialmente la conexión de alta velocidad.

El efecto colateral, no obstante, es que durante esos días, el tiempo comercial de los viajes se resentirá de manera notable.

A la espera de novedades, Renfe ya ha retrasado una semana la venta de billetes para las circulaciones a Madrid.

Entretanto, aerolíneas como Iberia o Air Europa han añadido vuelos y reforzado la flota de aviones en los mismos para aumentar la capacidad diaria entre Madrid y Sevilla, y Madrid y Málaga, con el objetivo de aumentar las frecuencias entre estos puntos.

Durante toda la jornada de este lunes, la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid, Córdoba, Sevilla, Málaga, Huelva, Cádiz, Algeciras y Granada ha estado suspendida tras el accidente de Adamuz (Córdoba).