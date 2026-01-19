Se dispara el precio del avión entre Málaga y Madrid ante la falta de trenes y en pleno Fitur: más de 800 euros por persona

Personas este lunes en la estación de Vialia pidiendo información.

El trágico accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz ha motivado que este lunes, 19 de enero, se hayan cancelado todas las conexiones por tren entre Málaga y Madrid. Oficialmente se desconoce si mañana martes o el resto de la semana podrá haber servicio, aunque todo apunta a que no.

Esta semana es la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid y van centenares de malagueños a trabajar de instituciones, empresas, medios de comunicación, azafatas, artistas, etcétera.

Muchas de esas personas tenían previsto viajar este lunes a Madrid en tren y tienen que buscar otras alternativas.

Hay dos. O en avión o en coche/autobús. El precio del transporte en avión se ha disparado en apenas unas horas.

Esta pasada madrugada, a las 1:30, se podían encontrar vuelos ida y vuelta a Madrid saliendo el martes y regresando el viernes por 150 euros por persona.

Esta misma mañana eso ya no existe. Hay poca disponibilidad de vuelos y los que quedan están carísimos e incluso con escalas.

En los sitios web, por ejemplo de Iberia y Air Europa, indica que no hay vuelos directos disponibles ni para este lunes ni para el martes.

En otras plataformas de comparadores hay vuelos con varias escalas a partir de 800 euros. Uno especialmente llamativo sale de Málaga a las 7:30 de mañana martes y, tras hacer escalas en Barcelona, Dublín y Fráncfort, llega a Madrid a las 13:00 del miércoles.

Muchas de las personas que tenían previsto ir a Madrid por Fitur se están organizando para ir en autobuses, coches de alquiler o privados.