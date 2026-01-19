La desesperada búsqueda del malagueño Jesús Saldaña: "No sabemos nada desde que tuvo lugar el accidente"

Las claves nuevo Generado con IA Familiares y amigos buscan desesperadamente a Jesús Saldaña García, cardiólogo malagueño, tras el accidente ferroviario en Adamuz. Jesús Saldaña viajaba en uno de los vagones más afectados del tren Iryo y no hay información sobre su paradero desde el siniestro. El accidente ferroviario ha dejado al menos 40 víctimas mortales y 152 heridos, de los cuales 41 están hospitalizados y 12 en la UCI.

La angustia y el miedo atenazan como cadenas a decenas de familiares y amigos que desde la noche de este domingo buscan desesperados noticias sobre el paradero de sus hermanos, padres, hijos… Todos ellos viajeros del Iryo y el Alvia accidentados a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz.

Casi 24 horas después del momento exacto del siniestro, cuyas causas siguen sin ser precisadas, el amplio dispositivo desplegado en la zona trata sin descanso de encontrar pistas de quienes siguen sin dar señales.

Entre los nombres que cobran protagonismo en este momento está el de un malagueño: Jesús Saldaña García. Graduado en Medicina por la Universidad de Málaga y cardiólogo en el Hospital La Paz, de Madrid, Jesús era uno de los viajeros del iryo siniestrado.

"No sabemos nada de él desde que tuvo lugar el accidente", explica Ignacio Álvarez, un amigo suyo, en su cuenta de la red social X. "Iba en uno de los vagones del iryo", precisa, lanzando un llamamiento para recibir información sobre su estado y paradero.

Al parecer, en el momento de la colisión se encontraba en uno de los vagones más afectados por la colisión. Ignacio precisa que no se encuentra entre las personas identificadas en los hospitales.

Hasta el momento, los datos oficiales elevan ya a al menos 40 las víctimas mortales en el accidente ferroviario, uno de los más importantes en la historia de España. A los fallecidos hay que sumar 152 heridos, de los cuales 41 están hospitalizados. Y 12 de ellos se encuentran en la UCI, nueve graves.