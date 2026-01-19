Air Europa refuerza la conexión Málaga-Madrid con un vuelo extra por trayecto del martes al viernes

La aerolínea Air Europa ha decidido reforzar la conexión Málaga-Madrid con un vuelo extra por trayecto cada día desde este martes 20 de enero hasta el viernes, tras el accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba) este pasado domingo, que ha obligado a suspender la circulación ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y la capital malagueña.

Así lo han informado desde la compañía, al tiempo que han precisado que si lo habitual es que la compañía tenga desde el aeropuerto malagueño cuatro vuelos por trayecto, ahora contará con cinco. Además, han indicado que se operará con una aeronave que cuenta con 180 asientos.

Según han explicado, esta operativa es la que se ha previsto por el momento mantener hasta el viernes en la conexión entre Málaga y la capital de España, aunque han apuntado que se estudiará la situación para los días posteriores.

El descarrilamiento del tren Iryo en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, tuvo lugar sobre las 19:45 horas de este domingo, 18 de enero, en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.

Por dicha vía circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

La cifra de fallecidos se ha elevado a 39 y 152 personas están heridas y han sido trasladadas para recibir atención médica, cinco muy graves, 24 graves --todos ellos hospitalizados-- y 123 en diversa consideración.