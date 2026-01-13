Confirmado por la Junta de Andalucía: se mantiene la bonificación del 20% en el transporte público en 2026

Las claves nuevo Generado con IA La Junta de Andalucía confirma la prórroga de bonificaciones al transporte público durante todo 2026, con descuentos de hasta el 50% y gratuidad para determinados colectivos. El Gobierno andaluz financiará un 20% adicional de descuento, sumándose al 20% estatal, manteniendo una bonificación del 40% para la mayoría de los usuarios. Menores de 15 años seguirán viajando gratis y los jóvenes de hasta 30 años mantendrán un 50% de descuento en sus desplazamientos. Se mantendrán las condiciones especiales de la Tarjeta Joven de Transporte y la bonificación adicional del 40% para abonos y títulos multiviaje.

La Junta de Andalucía ha confirmado la prórroga de las bonificaciones al transporte público durante todo el año 2026, garantizando descuentos de hasta el 50% y la gratuidad para determinados colectivos. La medida se enmarca en el Real Decreto-ley 17/2025, de medidas para la promoción del uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje.

En concreto, el Gobierno andaluz financiará de manera voluntaria un 20% adicional de descuento que se suma al 20% aportado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, lo que permitirá mantener una bonificación del 40% para la mayoría de los usuarios. Además, continuarán las condiciones especiales para menores y jóvenes, uno de los pilares de esta política de movilidad.

De este modo, los menores de 15 años seguirán disfrutando de la gratuidad total en el transporte público, mientras que los jóvenes de hasta 30 años mantendrán descuentos del 50% en sus desplazamientos.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha subrayado que Andalucía irá un paso más allá de las ayudas estatales. “Andalucía no solo va a aplicar las bonificaciones del Ministerio de Transportes, sino que va a añadir un 20% de descuento adicional, para que el transporte público siga siendo la opción elegida por los andaluces para sus desplazamientos”, ha afirmado.

Díaz ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha mantenido una política continuada de apoyo a los usuarios del transporte público. En este sentido, ha destacado la tarjeta del Consorcio, que ya ofrece descuentos permanentes, y la creación en 2022 de la Tarjeta Joven de Transporte. “Esto es un añadido que se suma al trabajo en materia de movilidad sostenible que realiza la Junta de Andalucía desde hace años”, ha señalado.

Gracias a esta prórroga, los beneficiarios de la Tarjeta Joven de Transporte mantendrán en 2026 el mismo coste del billete que en 2025. En el caso de los jóvenes de entre 15 y 30 años, el descuento del 50% se suma al que ya contemplaba esta tarjeta autonómica. Estas dos iniciativas están financiadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, salvo los descuentos que la Junta ya aplicaba con anterioridad.

Asimismo, se mantiene la bonificación adicional del 40% para el resto de usuarios del transporte público, aplicable a títulos multiviaje y abonos. Estas ayudas se materializan a través de la tarjeta verde de los Consorcios, los bonos de los metros y los abonos de aquellos operadores interurbanos que disponen de este tipo de títulos.