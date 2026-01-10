Rescatan a una persona atascada en mitad de la tirolina de la Presa de los Caballeros de Montejaque (Málaga)

Las claves nuevo Generado con IA Bomberos de Ronda rescataron a una persona que quedó atascada en mitad de la tirolina de la Presa de los Caballeros de Montejaque. El rescate se realizó entre las 13:50 y las 14:45 horas, sin que se produjeran daños personales. En Istán, la Guardia Civil rescató a un joven belga enriscado en una pared de 80 metros de altura, logrando que saliera ileso. El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Álora participó en el rescate en Istán, que ocurrió sobre las 15:00 horas del sábado.

Jornada de rescates en la provincia de Málaga. Una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos de Ronda ha intervenido entre las 13.50 y las 14.45 horas de este sábado en el rescate de una persona atascada en mitad de una tirolina ubicada en la Presa de los Caballeros de Montejaque.

Según han explicado desde la Diputación de Málaga, el varón fue rescatado con éxito y no hubo que lamentar daños personales.

De la misma forma, también ha sido rescatado este sábado por efectivos de la Guardia Civil un joven de nacionalidad belga en la localidad malagueña de Istán tras quedar enriscado en una alta pared de unos 80 metros de altura de la que no podía moverse por riesgo de precipitarse.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 15.00 horas de este sábado cuando el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Álora ha sido activado para participar en el rescate del hombre, que ha resultado ileso.