Un terremoto de magnitud 4 en el mar de Alborán se nota en varias localidades de Málaga

No ha sido su imaginación ni está mareado. Ha habido esta tarde un terremoto en el mar que se ha notado en Málaga capital y en otros municipios de la provincia.

El seísmo ha tenido lugar a las 18:32 en el Mar de Alborán. Concretamente, según la información facilitada por el Instituto Geográfico Nacional, ha sido en una zona de Alborán Oeste a 75 kilómetros de profundidad.

Pese a la distancia y la profundidad, el terremoto ha sido percibido por los ciudadanos porque ha sido de una magnitud de 4 en la escala de Richter.

La tierra está en continuo movimiento y hay numerosos seísmos, aunque son de magnitud baja y apenas se perciben. Si le interesa este mundo puede ver información actualizada en la web del IGN.

El último terremoto fuerte en Málaga se produjo el pasado 5 de diciembre. Se localizó en Fuengirola y tuvo una magnitud de 4,9. Fue a 77 kilómetros de profundidad y fue ampliamente percibido por los ciudadanos de toda la provincia e incluso de otras provincias andaluzas.