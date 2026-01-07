Luis de Unzaga, el malagueño que fue el primer Capitán General de Venezuela y clave en la creación de EEUU

El ataque de Estados Unidos a Venezuela y la detención de su líder, Nicolás Maduro, ha conmocionado al mundo en este arranque de 2026.

Ha tenido un especial impacto en España, donde hay una relación histórica especial con Venezuela y donde viven miles de venezolanos, la mayoría de ellos huyendo precisamente de la dictadura de Maduro.

Pero no todo el mundo sabe que el inicio de esa relación especial tiene a un malagueño como protagonista. Es Luis de Unzaga y Amézaga, que fue el primer Capitán General de Venezuela en 1777 por orden de Carlos III.

Unzaga nació en Málaga en 1717, era familiar de personas ilustres como el que fuera gobernador de Málaga Hurtado de Amézaga Unzaga, y con apenas 13 años decidió ingresar como cadete en el ejército.

Fue miembro de la reconquista de Orán, hizo misiones en Italia y en 1740 se fue a América, donde acabó convirtiéndose en uno de los grandes aliados e impulsor de la creación de Estados Unidos.

De hecho, fue el gobernador de Luisiana cuando era española entre 1770 y 1776. No era tarea fácil porque la población era mayoritariamente de origen francés y no se sentía especialmente cómoda bajo mandato español.

Pero Unzaga, además de un gran estratega, tenía don de gentes y era una persona que supo mantener la armonía hasta el punto de que le denominaron "El conciliador".

En Luisiana promovió el libre comercio, creó el primer sistema educativo bilingüe español y francés y fue una buena época en lo personal ya que en 1775 se casó con Isabel Saint Maxent, la hija mayor de un adinerado hacendado francés.

Empezó a haber sublevaciones de colonos ante las tropas británicas en distintas zonas y Unzaga decidió, secretamente, apoyar a esos colonos norteamericanos para que consiguieran su independencia.

Les dio pólvora, comida, uniformes o material sanitario y el 4 de septiembre de 1776 escribió una carta en la que señalaba que Charles Lee era "general de los Estados Unidos Norteamericanos". Era la primera vez que un dirigente de un país europeo reconocía públicamente a Estados Unidos como un país independiente, algo que no fue bien recibido por los británicos. No existía el nombre de EEUU como tal y Unzaga fue uno de los primeros en proponerlo.

En 1776 el gobierno español, en manos del monarca Carlos III, pidió a Unzaga que creara la Capitanía General de Venezuela. Dejó así de ser gobernador de Luisiana, cuyo cargo fue ocupado por otro malagueño ilustre: Bernardo de Gálvez.

Gálvez, casi 30 años menor que Unzaga, no solo fue una persona de la máxima confianza de Luis de Unzaga sino que además pasaron a ser familia ya que se casó con la hermana de Isabel y fueron cuñados. Dos cuñados malagueños claves en el nacimiento y creación de EEUU.

Y es en esta parte de la historia cuando Unzaga recala en Venezuela, país cuya situación política y militar está de máxima actualidad. Llegó a Caracas el 17 de junio de 1777 y su primera misión era organizar el país, para lo cual unificó bajo un solo mandato las provincias de Caracas, Cumaná, Maracaibo, Guayana, Margarita y Trinidad.

Maduro, que siempre ha sido crítico con la colonización española y que incluso ha llamado genocidas a los españoles, no paró a hablar, por ejemplo, del empuje que Unzaga le dio al país.

Ayudó a los pequeños productores acabando con los monopolios -sufriendo sublevaciones por ello-, creó las dos primeras escuelas públicas de Venezuela y promovió, entre otras muchas, cosas el libre comercio entre los norteamericanos y Venezuela.

Cabe recordar que el 4 de julio de 1776 las trece colonias británicas emitieron su Declaración de Independencia que dio origen a EEUU, de forma que hubo contacto continuo.

Fue máximo responsable del gobierno español en Venezuela cinco años, pues en diciembre de 1782 pasó a ser capitán general de Cuba. Desde tierra cubana siguió dando apoyo material y militar a los nuevos EEUU y recibió peticiones de George Washington y Robert Morris para tener libre comercio entre ambos territorios.

Tras pasar 45 años en América volvió a España y siguió ocupando cargos importantes. Fue gobernador en Galicia, ocupó la Comandancia General de Granada o fue presidente de la Junta de Reales Obras de Málaga, ciudad en la que finalmente murió el 21 de junio de 1793 a los 75 años.

Han pasado 233 años de la muerte del malagueño Luis de Unzaga y Amézaga y en plena tensión mundial y polarización personajes como "El conciliador" serían hoy en día más necesarios que nunca.