El primer premio del Sorteo del Niño 2026, vendido en la provincia de Málaga: 200.000 euros por décimo

El Sorteo Extraordinario del Niño 2026 ha traído la suerte a la provincia de Málaga. El número 06703 ha resultado agraciado con el primer premio, dotado con 200.000 euros por décimo y 2 millones de euros por serie, llevando la alegría a distintas localidades malagueñas.

Este premio, uno de los más esperados tras la Lotería de Navidad, ha estado muy repartido por toda España. Varias administraciones malagueñas han vendido décimos del número ganador.

Entre los municipios premiados se encuentra Riogordo, además de varios puntos de venta en la capital malagueña, así como en Torre del Mar y Torremolinos.

Este número, muy repartido, ha dejado suerte entre ocho provincias andaluzas. Según información de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, el número 6.703 se ha vendido en Almería: Tabernas, Campohermoso, Roquetas de Mar y Dalías; mientras que en Cádiz, el premio ha llegado a Sanlúcar de Barrameda, Jerez de la Frontera, Algeciras y la capital.

En Córdoba, la suerte ha sonreído a Villanueva del Duque y Cardeña, y en Granada, los afortunados han sido los vecinos de Salobreña y Belicena. Asimismo, en Huelva, los décimos premiados se han vendido en La Antilla, Almonte y Moguer, mientras que en Jaén la alegría ha llegado a Úbeda.

En Sevilla, el 'Gordo' ha repartido ilusión en Marchena, San Juan de Aznalfarache y la capital.

Administraciones de Málaga donde se ha vendido el primer premio: