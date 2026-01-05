Más de 200 incidencias en Málaga tras el aviso rojo por lluvias: puentes derrumbados, rescates y colegios inundados

Las claves nuevo Generado con IA Más de 200 incidencias se han registrado en Málaga debido a la borrasca Francis, incluyendo puentes derrumbados, rescates y colegios inundados. El colegio Santo Tomás de Aquino en Estepona resultó inundado y un puente del Río Grande en Coín se derrumbó por el desbordamiento. Varias personas han tenido que ser rescatadas en Cártama y Alhaurín de la Torre por crecidas de ríos y arroyos; una treintena de personas sigue desalojada. Quince carreteras en Málaga y Cádiz permanecen cortadas o con circulación difícil por las intensas lluvias, según la DGT.

La borrasca Francis no ha provocado, de momento, heridos en la provincia de Málaga pero sí cuantiosos destrozos. De hecho, ayer domingo hubo aviso rojo y la alerta en los móviles saltó dos veces.

Lo peor ya ha pasado, aunque hay que mantener la prudencia porque los ríos siguen crecidos, hay zonas completamente inundadas y esta tarde se prevé más lluvia, aunque de menor intensidad.

La Junta de Andalucía ha enviado este lunes por la mañana un balance de incidencias por el temporal. En la provincia de Málaga se han contabilizado 216.

Destacan la inundación del colegio Santo Tomás de Aquino en Estepona, el derrumbamiento de un puente del Río Grande por desbordamiento en Coín y la caída de un muro de contención en Monda, donde fue necesario desalojar un edificio con 12 familias que fueron realojadas en el castillo de la población.

También se produjo el desbordamiento de Río Manilva en Manilva, de forma que quedaron incomunicados los municipios entre Manilva y Casares y Policía Local cortó los accesos a la zona. En Ojén tuvo lugar un desprendimiento de ladera en la urbanización La Mairena, que ha quedado inaccesible hasta que se completen las tareas de limpieza y retirada de piedras de la zona.

Durante la noche también se produjeron varios rescates en el municipio de Cártama por la crecida del río Fahala; un hombre que pernoctaba en un camión fue auxiliado por Bomberos, y varios inquilinos de dos fincas de la población que sufrieron anegaciones tuvieron que ser rescatadas por los servicios operativos.

En Alhaurín de la Torre se produjo el rescate de los ocupantes de un turismo que quedó atrapado en un camino por la crecida del arroyo Acebuchal, sin que nadie resultara herido.

En cuanto a carreteras, la Dirección General de Tráfico (DGT) mantiene en nivel negro (cortada) y rojo (circulación difícil) una quincena de carreteras afectadas por el paso de la borrasca Francis en las provincias de Málaga y Cádiz.

En nivel negro están la MA-5401, en Casarabonela, la A-7057 en Estación de Cártama y la MA-3304 en Alhaurín el Grande, todas ellas en Málaga. En nivel rojo, dentro de Málaga, está la MA-5403, en Ardales.

Por otra parte, a primera hora de esta mañana, siguen desalojadas una treintena de personas en Cártama. La EMA Infoca ha desplegado un técnico de Operaciones con dos grupos de bomberos forestales y dos autobombas para tareas de adecuación en vía pública y otros inmuebles.