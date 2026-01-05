La Aemet activa avisos amarillos por tormenta, viento y fenómenos costeros en Málaga esta semana

El mapa de avisos de la Aemet de este martes. Aemet

Los avisos amarillos no han terminado en la provincia de Málaga tras la borrasca Francis. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activarlos por viento, fenómenos costeros y tormentas esta semana. En concreto, para la Axarquía este lunes y para la Costa de Sol y el Guadalhorce este martes 6 de enero.

El aviso de la Axarquía se activó a las 12.00 horas por tormentas y permanecerá hasta las 23.59 horas. Cabe la posibilidad de que caiga granizo pequeño.

En cuanto a la alerta del próximo martes 6 de enero, la Aemet la activará en dos avisos amarillos en la provincia. Por un lado, en la Axarquía habrá aviso amarillo por fenómenos costeros desde las 00.00 horas y hasta las 17.59 horas. Prevén vientos del noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7).

Las otras alertas estarán en la Costa de Sol, Valle del Guadalhorce y la capital. El aviso por fenómenos costeros estará activo de 00.00 horas a 17.59 horas por vientos del noroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7).

Por último, la última alerta será por fuertes vientos. La Aemet sostiene que se podrían registrar rachas máximas de unos 70 kilómetros por hora. Comenzará a las 08.00 horas y permanecerá hasta las 17.59 horas.