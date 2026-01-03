La Aemet sube a naranja el aviso por lluvias en la provincia de Málaga este domingo: hasta 80 litros en 12 horas

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet eleva a naranja el aviso por lluvias en Málaga este domingo, con previsión de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. Las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce, incluida la capital, serán las más afectadas por las precipitaciones intensas. El aviso naranja estará vigente desde las 00.00 hasta las 17.59 horas del domingo 4 de enero, con probabilidad de lluvias entre el 40% y el 70%. Las temperaturas bajarán el domingo y podría haber nevadas en el interior de la provincia entre el 6 y el 7 de enero debido a una depresión en altura.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha subido a naranja el aviso activado para este domingo, 4 de enero, en varias zonas de la provincia de Málaga debido a la previsión de lluvias, con acumulaciones de hasta 80 litros por metro cuadrado en doce horas por la borrasca 'Francis'.

De esta forma, se amplía el aviso amarillo previsto para el domingo 4 de enero, ya anunciado por la Aemet. Concretamente, las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce se verán afectadas por la lluvia.

A partir de las 00.00 horas del domingo, el riesgo se intensificará en algunas zonas, ya que la Aemet ha activado un aviso de nivel naranja por precipitaciones en la comarca de Sol y Guadalhorce, incluida la capital.

La previsión es de hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. Este aviso naranja estará vigente desde las 00.00 horas hasta las 17.59 horas del domingo 4 de enero.

En este sentido, Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, asegura que las precipitaciones comenzarán este sábado en la segunda mitad del día y seguirán el domingo debido a la borrasca Francis. Las lluvias se registrarán en toda la provincia.

Este sábado, 3 de enero, también hay un aviso amarillo por lluvias, que estará en vigor desde las 18,00 horas hasta la medianoche de este sábado, con precipitaciones estimadas de hasta 15 l/m2 en la primera hora y de 60 l/m2 durante las primeras doce horas.

En cuanto a las temperaturas, van a continuar por encima de lo normal este sábado y el domingo bajarán aproximadamente tres grados en el litoral y un par de grados en el interior.

A partir del lunes, debido a una interacción entre la borrasca Francis, que para entonces se estará alejando, y el descuelgue de una depresión en altura con aire frío de origen ártico, va a hacer que puedan producirse precipitaciones en la provincia y una bajada de temperaturas bastante significativa.

Asimismo, Riesco señala que actualmente no está clara la evolución de esta depresión en altura, pero podría venir con alguna nevada entre el día 6 y el día 7 en cotas medias. "Hay mucha incertidumbre, pero podría haber algunas nevadas en el interior de la provincia. Es una posibilidad".