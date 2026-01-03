La Aemet amplía el aviso amarillo en la provincia de Málaga: fuertes lluvias durante todo el fin de semana

Las claves nuevo Generado con IA La Aemet ha activado el aviso amarillo en Málaga por fuertes lluvias desde la tarde del sábado hasta el mediodía del domingo debido a la borrasca 'Francis'. Se esperan acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 60 l/m2 en 12 horas, afectando a comarcas como Ronda, Sol y Guadalhorce. Las precipitaciones se extenderán a toda la provincia, con una bajada de temperaturas prevista para el domingo, especialmente en el litoral e interior. A partir del lunes, no se descartan nuevas lluvias y un descenso notable de temperaturas; existe la posibilidad de nevadas en el interior entre el 6 y 7 de enero.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este sábado, 3 de enero, avisos de nivel amarillo en varias zonas de la provincia de Málaga debido a la previsión de lluvias con acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora provocada por la borrasca 'Francis'.

De esta forma, se amplía el aviso amarillo previsto para el domingo 4 de enero, ya anunciado por la Aemet. Concretamente, las comarcas de Ronda, Sol y Guadalhorce se verán afectadas por la lluvia.

El aviso estará en vigor desde las 18,00 horas hasta la medianoche de este sábado, con precipitaciones estimadas de hasta 15 l/m2 en la primera hora y de 60 l/m2 durante las primeras doce horas.

A partir de las 00.00 horas, el aviso amarillo continuará en gran parte de la provincia. La alerta se extenderá hasta las 11.59 horas del domingo y afectará a las comarcas de la Costa del Sol Occidental, Valle del Guadalhorce y la capital.

En este sentido, Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, asegura que las precipitaciones comenzarán este sábado en la segunda mitad del día y seguirán el domingo debido a la borrasca Francis. Las lluvias se registrarán en toda la provincia.

En cuanto a las temperaturas, van a continuar por encima de lo normal este sábado y el domingo bajarán aproximadamente tres grados en el litoral y un par de grados en el interior.

A partir del lunes, debido a una interacción entre la borrasca Francis, que para entonces se estará alejando, y el descuelgue de una depresión en altura con aire frío de origen ártico, va a hacer que puedan producirse precipitaciones en la provincia y una bajada de temperaturas bastante significativa.

Asimismo, Riesco señala que actualmente no está clara la evolución de esta depresión en altura, pero podría venir con alguna nevada entre el día 6 y el día 7 en cotas medias. "Hay mucha incertidumbre, pero podría haber algunas nevadas en el interior de la provincia. Es una posibilidad".