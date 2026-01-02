Premio del Extra de Navidad de la ONCE en Málaga: un cupón premiado con 400.000 euros en Cártama

Las claves nuevo Generado con IA El Extra de Navidad de la ONCE ha dejado un cupón premiado con 400.000 euros en la Estación de Cártama (Málaga), vendido por Juan Carlos Collado. En La Línea de la Concepción (Cádiz), Daniel Losada vendió once cupones de primera categoría, repartiendo un total de 4,4 millones de euros entre sus vecinos. El sorteo extraordinario del 1 de enero ha repartido más de 25 millones de euros en premios mayores, principalmente en Andalucía, Cataluña, País Vasco y la Comunidad Valenciana. Este sorteo ofrecía más de 53 millones de euros en premios, con 90 premios de 400.000 euros cada uno en la primera categoría.

El nuevo año comienza bien para Andalucía con el Extra de Navidad de la ONCE. Este sorteo extraordinario, que se celebra el 1 de enero, ha dejado un cupón premiado con 400.000 euros en Cártama y ha repartido un total de 4,4 millones de euros en La Línea de la Concepción.

En Málaga, Juan Carlos Collado vendió un cupón de primera categoría agraciado con 400.000 euros en la Estación de Cártama y lo vendió a través del TPV, por el que el cliente elige el número que desea jugar, en la calle Alemania. “Me hubiera encantado haber dado más premios pero estoy igualmente feliz”, comenta.

La localidad andaluza más afortunada resultó la gaditana de La Línea de la Concepción, donde Daniel Losada vendió once cupones de primera categoría premiados con 400.000 euros cada uno en la esquina de la calle Carboneros con Doctor Villar, en pleno centro de La Línea.

Dani, como le llaman todos en el Campo de Gibraltar, es vendedor de la ONCE desde 2007, y sabe bien lo que es regalar fortuna a sus clientes porque en cinco ocasiones ha dado ya premios mayores, el mayor de ellos, hasta ayer, en 2015 cuando repartió cerca de dos millones de euros.

Pero en este 1 de enero de 2026 se ha superado a sí mismo con 4,4 millones de euros en premios para sus vecinos y vecinas. “Da igual que sea Navidad o sea Feria, siempre viene bien un pellizquito, es una alegría que a nadie le sobra”, comenta nada más saber que había dado la suerte a los suyos de nuevo.

“He soñado con dar un Cuponazo un viernes pero no este de Navidad -reconoce en las primeras horas de 2026-. Pero un cupón de Navidad es lo más semejante a un Cuponazo y me alegro mucho por la gente porque cuando un pueblo está más necesitado, más se intenta que toque, y por lo tanto, mayor alegría”.

En total este primer sorteo del año de la ONCE ha repartido más de 25 millones de euros en premios mayores principalmente entre Andalucía, Cataluña, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

El año pasado el Sorteo de Navidad de la ONCE repartió también más de 14,5 millones de euros en sus premios mayores en cuatro provincias andaluzas entre las localidades de Álora, Huelva, Linares, Sanlúcar de Barrameda y Arcos de la Frontera, con 36 cupones premiados con 400.000 euros cada uno.

Este sorteo ofrecía más de 53 millones de euros en premios con 90 premios de 400.000 euros en la primera categoría, 90 premios de 40.000 euros en la segunda categoría y otros 90 de 20.000 en la tercera.

Para hoy viernes, 2 de enero, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 71 millones de euros.