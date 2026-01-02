La Aemet activa el aviso amarillo por fuertes lluvias este domingo en Málaga: prevén 60 litros en 12 horas

El mapa de avisos de la Aemet de este domingo en Málaga. Aemet

La borrasca Francis llega a Málaga cargada de lluvias y una bajada generalizada de las temperaturas. Por ello, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) va a activar un aviso amarillo por fuertes lluvias en la provincia el próximo domingo 4 de enero.

En concreto, la alerta comenzará a las 00.00 horas hasta las 11.59 horas y afectará a las comarcas de la Costa del Sol Occidental, Valle del Guadalhorce y la capital. La agencia prevé precipitaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En este sentido, Jesús Riesco, director del Centro Meteorológico de Málaga, asegura que las precipitaciones comenzarán este sábado en la segunda mitad del día y seguirán el domingo debido a la borrasca Francis. Las lluvias se registrarán en toda la provincia.

El domingo las precipitaciones van a ser más intensas, de ahí el aviso amarillo previsto para esa jornada. Además, según Riesco, no se descarta que pudiera verse afectada otra comarca.

En cuanto a las temperaturas, van a continuar por encima de lo normal este sábado y el domingo bajarán aproximadamente tres grados en el litoral y un par de grados en el interior.

A partir del lunes, debido a una interacción entre la borrasca Francis, que para entonces se estará alejando, y el descuelgue de una depresión en altura con aire frío de origen ártico, va a hacer que puedan producirse precipitaciones en la provincia y una bajada de temperaturas bastante significativa.

"Para la capital se esperan 12 grados de máxima, 5 de mínima y en el interior habrá heladas", sostiene el experto. Estas temperaturas se mantendrán el miércoles y el jueves que viene comenzarán a subir.

Asimismo, Riesco señala que actualmente no está clara la evolución de esta depresión en altura, pero podría venir con alguna nevada entre el día 6 y el día 7 en cotas medias. "Hay mucha incertidumbre, pero podría haber algunas nevadas en el interior de la provincia. Es una posibilidad".