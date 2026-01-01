Sofía, primera bebé de Málaga de 2026: la niña ha nacido en el Hospital Costa del Sol y pesa 2.560 gramos

Las claves nuevo Generado con IA Sofía ha sido la primera bebé nacida en Málaga en 2026, llegando al mundo a las 00:37 horas en el Hospital Costa del Sol, con un peso de 2.560 gramos y 47 centímetros de altura. En el Hospital de la Axarquía, el primer bebé del año ha sido un niño llamado Asier, nacido a las 00:47 horas, con 2.120 gramos y 44 centímetros. El primer nacimiento en Málaga capital en 2026 fue el de Jesús, a la 01:57 en el Hospital Materno Infantil, con un peso de 2.930 gramos y 50 centímetros. Entre enero y noviembre de 2025 se atendieron 6.646 partos en Málaga, mientras que en 2024 la cifra fue de 8.589, según datos del Servicio Andaluz de Salud.

La primera bebé nacida en 2026 en la provincia de Málaga ha sido una niña y llegó al mundo a las 00.37 horas en el Hospital Universitario Costa del Sol, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía.

La pequeña se llama Sofía ha pesado 2.560 gramos y ha medido 47 centímetros, según ha informado la Junta de Andalucía en un comunicado.

Es la primera hija de la pareja formada por Daniel y Carlota que, en el momento de las uvas, antes del alumbramiento, y en plena contracción brindaban con bebida sin alcohol para dar la bienvenida al nuevo año.

Primeros bebés malagueños del 2026

En el Hospital de la Axarquía (Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga y Axarquía) el primer bebé ha sido un niño llamado Asier, hijo de Ainhoa y Alejandro, que llegó al mundo a las 00.47 horas. Ha pesado 2.120 gramos y ha medido 44 centímetros.

El primer bebé de Málaga capital ha sido Jesús, hijo de Luis y Bárbara. Nació a la 01.57 de la mañana en el Hospital Materno Infantil (Hospital Universitario Regional de Málaga). Ha pesado 2.930 gramos y ha medido 50 centímetros.

Por el momento, aún no se han producido alumbramientos hoy, día 1 de enero, en los Hospitales de Antequera (Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga) y de Ronda (Área de Gestión Sanitaria Serranía de Málaga).

Nacimientos en Andalucía hasta noviembre

En los hospitales públicos de Andalucía, a 30 de noviembre, se han atendido 36.562 partos (vaginales y cesáreas). En todo 2024 el número de partos atendidos en la sanidad pública andaluza fue de 48.045, frente a los 48.558 registrados en 2023.

En Málaga, entre enero y noviembre de 2025, se han atendido 6.646 partos y durante 2024 fueron 8.589.

Por provincias, en 2025 Almería registró 4.401 partos; Cádiz 5.106, Córdoba 3.053, Granada 4.914, Huelva 2.464, Jaén 2.705 y Sevilla 7.273.

En el conjunto de 2024, Almería contabilizó 5.949 partos; Cádiz 6.827; Córdoba 3.775; Granada 6.333; Huelva 3.217; Jaén 3.742; y Sevilla 9.613.