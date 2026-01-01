Ya es oficial: la Aemet prevé precipitaciones y temperaturas bajo cero la primera semana del 2026 en Málaga

Un grupo de personas caminan protegidas de la lluvia en Málaga. EFE/ María Alonso

El 2025 se despidió con un temporal que activó la alerta roja en Málaga y el 2026 llega con precipitaciones, temperaturas bajo cero y hasta la posibilidad de que nieve en algunos puntos de la provincia.

Así lo muestran los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su web, donde también se observa que las lluvias empezarán el próximo sábado 3 de enero y se extenderán hasta el martes 6.

Por zonas, en la capital la probabilidad de precipitaciones ronda el 95% y 100% desde el sábado hasta lunes. El martes desciende hasta el 65% y el miércoles es cuando aparece la probabilidad de nieve que es del 50%.

La posibilidad que nieve es algo histórico y muy poco común. La cota de nieve ronda los 200 metros, algo que también ocurre en otros municipios como Marbella, Rincón de la Victoria, Mijas, Nerja y Torrox.

Cabe señalar que en todos los municipios mencionados la probabilidad de precipitaciones es del 100% la mayoría de los días entre el sábado y el martes.

En el interior, la probabilidad de lluvia es similar a la de la costa, pero el martes del 95% del lunes, cae al 45% y no se espera nieve en localidades como Antequera, Ronda y Coín.

En cuanto a las temperaturas, rondarán los 12 de mínima y los 19 de máxima tanto en municipios de la costa como del interior.

A partir del lunes comenzarán a bajar de manera generalizada en toda la provincia hasta llegar a los 3 grados de mínima y los 15 de máxima en la costa.

En cambio, en municipios del interior, la caída de las temperaturas será tal que podrían llegar a registrarse hasta -3 grados durante el martes y el miércoles en zonas como Antequera y Ronda.