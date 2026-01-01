Más de 500 incidencias protagonizan la Nochevieja y las primeras horas del 2026 en Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El 112 de Andalucía coordinó 507 emergencias en Málaga entre la tarde del 31 de diciembre y la mañana del 1 de enero de 2026, un 8,10% más que el año anterior. Las principales incidencias fueron asistencias sanitarias (220), casos de seguridad ciudadana (143), tráfico y accidentes de circulación. Sevilla lideró las emergencias en Andalucía con 537 incidentes, seguida de Málaga, Cádiz y Granada. La franja horaria con más actividad fue entre las 00:00 y la 01:00, cuando se coordinaron 190 emergencias.

Desde las 15.00 horas del 31 de diciembre hasta las 06.00 horas del 1 de enero de 2026, el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía ha coordinado 507 emergencias en la provincia de Málaga.

Durante la Nochevieja y las primeras horas de Año Nuevo, las incidencias han sido un 8,10 % más que el año pasado, cuando fueron 469 las incidencias que se gestionaron, según han señalado en un comunicado.

Los avisos más numerosos al 112 han sido los relacionados con asistencias sanitarias (220) y los relativos a casos de seguridad ciudadana (143); le siguen las incidencias de tráfico (34), los accidentes de circulación (25) y las relacionadas con animales (18).

El resto de emergencias coordinadas se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros.

Por provincias, Sevilla es la que ha tenido un mayor número de incidentes (537), a continuación se encuentra Málaga (507), Cádiz (266) y Granada (258). Con un menor número de emergencias coordinadas, se encuentran Almería (149), Córdoba (143), Huelva (141) y Jaén (140).

En el recuento por capitales de provincia, de nuevo Sevilla es la que ha acumulado más avisos al 112 con 260, tras la capital hispalense se encuentran Málaga (182), Granada (78), Córdoba (77), Huelva (42), Almería (35), Cádiz (26) y Jaén (22).

La franja horaria con más actividad en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 00.00 horas y la 01.00 horas cuando se han llegado a coordinar 190 emergencias.

Teléfono único europeo

Este jueves, 1 de enero, se cumple un año de la puesta en marcha de la Agencia de Emergencias de Andalucía, la más grande de España en medios, recursos y capacidades y en la que se integra el 112, un servicio público, gratuito y multilingüe.

La ciudadanía puede recurrir al teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil. Con una sola llamada a este número gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano además de en español. De esta forma, "garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia".