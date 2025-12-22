El 25.412, otro quinto premio de la Lotería de Navidad, deja 8.220.000 euros en el Centro Comercial Vialia de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA El número 25.412, uno de los quintos premios de la Lotería de Navidad, ha repartido 8.220.000 euros en el Centro Comercial Vialia de Málaga. En la administración de loterías de Vialia se han vendido 137 series del número premiado. En otro centro comercial de Málaga, Plaza Mayor, se han repartido 2,7 millones de euros con 45 series del número 60.649, también quinto premio. En total, la Lotería de Navidad ya ha repartido 11 millones de euros solo en la capital malagueña.

La Lotería de Navidad sigue regalando euros a Málaga. Pese a que los grandes han pasado de largo, salvo pellizcos del tercero, los quintos sí se están dejando notar.

El último en caer tiene como destinataria la Administración de Loterías del Centro Comercial Vialia, donde se han vendido 137 series del 25.412. Esto, en términos globales, supone 8.220.000 euros.

Una cantidad ciertamente notoria que viene a sumarse a los 2,7 millones de euros repartidos en otro centro comercial, el de Plaza Mayor, con 45 series del 60.649, otro de los quintos premios del sorteo.

A la espera de reunir todos los premios en la provincia de Málaga, sólo en la capital de la Costa del Sol la Lotería de Navidad ya ha repartido 11 millones de euros.