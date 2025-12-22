Enrique, el lotero que ha vendido el tercer premio en Benalmádena: "El más grande que hemos dado en Navidad"
La Administración de Lotería Número 4 ha vendido varios décimos del 90.693.
Más información: El 25.412, otro quinto premio de la Lotería de Navidad, deja 8.220.000 euros en el Centro Comercial Vialia de Málaga.
Las claves
nuevo
Generado con IA
La Administración de Lotería Número 4 de Benalmádena Costa ha repartido el Tercer Premio de la Lotería de Navidad, correspondiente al número 90.693.
Enrique, el lotero, celebra con alegría e incredulidad haber vendido el mayor premio de Navidad en la historia de su administración.
Hasta ahora, esta administración solo había repartido Cuartos y Quintos Premios, por lo que este reconocimiento supone un hito importante.
Desconocen quiénes han sido los agraciados, pero esperan que el premio haya beneficiado a alguien que lo necesitaba.
La suerte ha llamado a la puerta de la Administración de Lotería Número 4 de Benalmádena Costa que ha repartido el Tercer Premio de la Lotería de Navidad que ha recaído en el 90.693. Una noticia que Enrique, el lotero, ha recibido con muchísima alegría y con algo de incredulidad.
Y no solo celebra haberle dado la alegría a alguien, sino también porque "es el premio más grande de la Lotería de Navidad que han dado". Hasta ahora solo habían vendido décimos premiados con Cuartos y Quintos Premios.
No saben a quienes han podido ser los agraciados, pero están muy contentos y espera que "le haya tocado a alguien necesitado".
Ahora van a seguir celebrando, a la espera de ver si la suerte vuelve a llamar a su puerta y dan alguna alegría más.