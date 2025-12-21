¿Cuántas veces ha caído el Gordo de la Lotería de Navidad en la provincia de Málaga?: la última vez fue en 2023

Ha llegado el día. Cada 22 de diciembre, los malagueños se levantan con ilusión de la cama pensando en que pueden acabar el día con unos 320.000 euros en su cuenta bancaria, contando con lo que se lleva Hacienda del Gordo del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. Se preparan el café pensando en qué podrían hacer con el Gordo, qué agujeros taparían o a qué país del mundo se irían de viaje.

Si algo caracteriza a Málaga en el Sorteo de la Lotería de Navidad es que suele ser una de las ciudades españolas con más suerte. Aunque en los últimos años, el Gordo está pasando de largo por la provincia. Hay que remontarse a 2023 para recordar el último primer premio que cayó en la ciudad.

Concretamente, el 88.008 repartió un total de 2,8 millones de euros en la provincia. Cuatro administraciones de Málaga capital vendieron cinco décimos de este primer premio (dos en Sota de oros, en Armengual de la Mota; uno en La Gata Loca, en calle Catapilco; uno en La Biznaga, en la calle Mármoles, y otro en El Chanquete de la Suerte, en El Palo). Así, en la calle Real de Benalmádena también una administración vendió un décimo y otro afortunado se llevó el primer premio en Ronda, gracias a la compra de otro décimo en la administración La Espiga de Oro, en la avenida de Málaga.

Contando ese 2023, el Gordo ha caído en Málaga capital en doce sorteos. La primera vez que cayó el Gordo fue en el año 1842. El número premiado fue el 05.228. Tuvieron que pasar más de cuarenta años para volver a atraer a la suerte. En el 1889 cayó por segunda vez en la capital con el 45.400.

Los siguientes años fueron, según la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), 1938 (36.758); 1951 (02.704); 1967 (43.758); 1982 (21.515); 1998 (21.856); 2012 (76.058); 2017 (71.198); 2018 (03.347), 2022 (05490) y en 2023 (88.008). Si observamos las terminaciones de los 'gordos', el 8 ha sido el número que más suerte ha dado en Málaga capital, aunque no hay un patrón exacto.

Pero ojo, que a la provincia de Málaga no le ha ido nada mal en el Sorteo de la Lotería de Navidad. En los siguientes pueblos de Málaga ha tocado, al menos una vez en la vida, el Gordo: Alameda, en 1974 (12.176); Archidona, 1986 (03.772); Benajarafe, 2018 (03.347); Torrox, 2018 (03.347); Almáchar (03.347), 2018 (03.347) y Villanueva del Trabuco, 2022 (05.490).

En dos ocasiones ha caído en Álora, en 1970 y 1988 (19.381 y 21.583) y Torremolinos, en 2018 y 2022 (03.347 y 05.490). Y en el caso de Benalmádena, Ronda y Marbella, la suerte les ha mirado algo más. En el caso de Benalmádena, el premio de 2023 cayó allí gracias al 88.008 y además en 2018 el 03.347, premiado con el Gordo, cayó en Arroyo de la Miel.

De la misma forma, en Marbella vendieron décimos del primer premio en 2012 y 2018 (76.058 y 03.347), cayendo en 2018 el Gordo en San Pedro de Alcántara y en la zona de Nueva Andalucía además. Así, en Ronda celebraron el Gordo en 2003 y 2018, pero también en 2023, gracias al 88.008. ¿Se unirá algún municipio a la lista? ¡El azar y los bombos del Teatro Real lo dirán!