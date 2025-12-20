Confirmado por el Gobierno: Andalucía tendrá un bono de 60 euros para viajar en bus, Cercanías y Media Distancia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que en 2026 se pondrá en marcha un abono nacional de transporte por 60 euros al mes para adultos, válido para trenes de Media Distancia, Cercanías y autobuses estatales en toda España, con una tarifa reducida de 30 euros mensuales para menores de 26 años.​

La medida comenzará a aplicarse en la segunda quincena de enero y está diseñada para favorecer la movilidad cotidiana y reducir el gasto en transporte público de los usuarios que se desplazan de forma recurrente dentro de Andalucía y hacia otras comunidades.​

En Andalucía, el abono se aplicará a los trenes de Media Distancia que conectan las principales capitales y ciudades intermedias de la comunidad.

Entre los corredores destacados figuran los servicios Jaén–Córdoba–Sevilla–Cádiz, Sevilla–Huelva, Sevilla–Málaga y Granada–Almería, que permiten desplazamientos regionales frecuentes y enlazan con otros servicios de larga distancia en nodos como Sevilla Santa Justa, Córdoba y Antequera.​

El abono también será válido en los núcleos de Cercanías existentes en Andalucía: Sevilla, Málaga y Cádiz, tal y como recoge la información oficial de Renfe.​

En Málaga, las líneas C‑1 y C‑2 conectan Málaga-Centro Alameda y Málaga María Zambrano con Fuengirola por la costa y con Álora hacia el interior, incluyendo paradas en estaciones como Aeropuerto, Torremolinos, Benalmádena-Arroyo de la Miel, Cártama o Pizarra.

En Sevilla, las líneas de Cercanías enlazan Sevilla-Santa Justa y San Bernardo con municipios como Dos Hermanas, Utrera, Lebrija, Brenes, Cantillana, Villanueva del Río-Minas, Camas o Benacazón, de acuerdo con el mapa vigente de 2025.​​

En Cádiz, la red de Cercanías une Cádiz con Jerez de la Frontera, Aeropuerto de Jerez, El Puerto de Santa María, San Fernando y Puerto Real, entre otras estaciones recogidas en el plano oficial de 2025.​

El abono nacional se extenderá igualmente a los autobuses estatales de largo recorrido, que conectan Andalucía con otros territorios, complementando la red ferroviaria y permitiendo que el título cubra tanto desplazamientos regionales como viajes de mayor distancia.​

Esta medida será compatible con los sistemas de bonificación propios de la Junta de Andalucía y de los consorcios metropolitanos, que ya ofrecen descuentos e integración tarifaria en autobuses y metros de áreas como Sevilla, Málaga y Granada.​

Pedro Sánchez ha defendido que el nuevo abono mensual supondrá un ahorro importante para los usuarios habituales de tren y autobús, especialmente para quienes viven en el entorno de los corredores ferroviarios andaluces y necesitan desplazarse con frecuencia por trabajo o estudios.​

El Ejecutivo central enmarca esta iniciativa en una estrategia para incentivar el uso del transporte público, reducir el uso del vehículo privado y mejorar la movilidad cotidiana en territorios extensos y dispersos como Andalucía.