Los últimos coletazos de la borrasca Emilia se ceban con Málaga: ha provocado más de 30 incidencias y un herido

Los últimos coletazos de la borrasca Emilia se han cebado con Málaga. Un hombre de 56 años ha sido trasladado al Hospital Regional después de que le cayera encima un árbol en la calle Deva hacia las 4:30 de la madrugada, en el distrito Palma-Palmilla.

La noche no ha sido sencilla en la provincia de Málaga, donde las fuertes rachas de viento, las fuertes precipitaciones y tormentas no han dejado dormir demasiado a la población, que no ha dudado en llamar al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía alertando sobre más de una treintena de incidencias por toda la provincia de Málaga.

La mayoría, ha informado el 112, han sido anegaciones de carreteras por balsas de agua, entrada de agua a viviendas, caídas de ramas y árboles, así como desplazamientos de papeleras o terrazas de restaurantes. Casi todas las llamadas venían del litoral malagueño, donde más fuerte ha soplado el viento.

En concreto, las imágenes de la Cala de Mijas tras el paso de Emilia son verdaderamente sorprendentes, ya que el temporal se ha llevado por delante varios arcos de alumbrado navideño. "Parecía un huracán", han dicho los vecinos de la zona, que no han logrado pegar ojo en toda la madrugada con el paso de lo que se está estudiando como una manga marina, un reventón o pequeño tornado, que ha alcanzado rachas de 130 kilómetros por hora, según ha informado el Ayuntamiento de Mijas.

La alcaldesa de la localidad, Ana Mata, ha explicado que están haciendo una evaluación de los daños para proceder a la reparación cuanto antes y que afortunadamente todo pasó de madrugada y nadie estaba paseando en esos momentos, por lo que no hay que lamentar daños personales.

También en Antequera se han caído varios adornos festivos en la calle Juan Carlos I. En la misma localidad, también una vivienda ha sufrido desperfectos por el viento en la calle Portería, siendo uno de los puntos del interior donde se han producido más daños. La A-343 de Antequera también se ha visto afectada por desprendimientos de piedras.

En cuanto a las precipitaciones, los registros tanto de la Red Hidrosur, dependiente de la Junta de Andalucía, como de la propia Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sí abren la puerta a analizar qué puntos de la provincia han resultado más beneficiados por el agua.

Conforme a los datos de Hidrosur, la estación que más lluvia ha acumulado en un periodo de 12 horas es la localizada en el río Benamargosa, con 47 litros por metro cuadrado

Le siguen la localidad de Ojén, con 43,6 litros por metro cuadrado en 12 horas; Alcaucín, con 41,2 litros y la estación de Santón Pitar, situada en Los Montes de Málaga, con casi 40 litros.