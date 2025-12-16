Los empresarios alertan: el déficit de infraestructuras y la escasa inversión ponen en riesgo el crecimiento de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA La Confederación de Empresarios de Málaga alerta de que el déficit de infraestructuras y la baja inversión ponen en riesgo el crecimiento de la provincia. Málaga ha registrado cifras históricas de empleo y creación de empresas, pero la reducción del desempleo se ralentiza debido al aumento de la población activa y a la dificultad para cubrir vacantes. Sectores clave como construcción, turismo, tecnología y transporte sufren falta de personal, llegando a superar los 20.000 puestos sin cubrir en ciertos momentos. La CEM reclama mejorar la movilidad, ampliar el aeropuerto y reforzar la red eléctrica, además de abordar la crisis de vivienda y la falta de suelo productivo para garantizar el desarrollo económico.

La Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) ha celebrado este martes una sesión conjunta de su Comité Ejecutivo y Junta Directiva para presentar un balance del año 2025 y analizar los desafíos que enfrenta la provincia de cara a 2026.

El presidente de la organización, Javier González de Lara, ha destacado que Málaga se encuentra “ante el desafío de un nuevo impulso marcado por la incertidumbre”, a pesar de los indicadores económicos positivos registrados durante el año.

Según González de Lara, factores como la tensión geopolítica global, la pérdida de competitividad en Europa y las expectativas de desaceleración económica mundial, sumados a la inestabilidad política y presupuestaria en España, condicionan la proyección económica de la provincia.

El tejido productivo malagueño ha registrado cifras históricas en empleo, con unos 760.000 cotizantes en julio y el paro situado por debajo de los 110.000 desempleados durante los meses de verano.

Sin embargo, la CEM subraya que la reducción del desempleo se ralentiza debido al aumento constante de la población activa y a la dificultad de las empresas, especialmente las pymes, para cubrir vacantes.

González de Lara ha apuntado que sectores estratégicos como construcción, turismo, hostelería, tecnología y transporte sufren una falta de personal que puede superar los 20.000 puestos en determinados momentos del año.

Además, ha alertado sobre la necesidad de mejorar la formación y especialización de los perfiles, así como de implementar políticas que faciliten la inserción laboral de jóvenes y mayores de 45 años, y agilizar los trámites de regularización de trabajadores migrantes.

Otro aspecto relevante es el incremento del absentismo laboral, que en España alcanza los 1,6 millones de trabajadores diarios, con más de 300.000 ausencias sin justificación, generando un coste estimado superior a 32.000 millones de euros en 2025.

Creación de empresas

A pesar de los retos, la CEM ha valorado la creación de empresas y alta de autónomos, señalando que Málaga aporta el 40% de las nuevas sociedades creadas en Andalucía.

La organización patronal también ha hecho hincapié en el déficit de infraestructuras, que limita la competitividad y la sostenibilidad del crecimiento.

La CEM ha destacado la necesidad de mejorar la movilidad, las conexiones viarias y las ferroviarias, ampliar el aeropuerto y reforzar la red eléctrica, además de atender la crisis de vivienda y falta de suelo productivo.

"Málaga está lejos del nivel de inversión que le corresponde", afirmó González de Lara, que ha advertido de que esta situación, junto a la falta de suelo productivo y la creciente crisis de vivienda, "amenaza seriamente no solo nuestro futuro crecimiento económico y desarrollo social, sino la propia consolidación de una Málaga metropolitana a la que, a día de hoy, le queda mucho camino por recorrer".

González de Lara ha subrayado la importancia de la empresa como motor de progreso, innovación y cohesión social, y ha criticado la excesiva intervención normativa del Gobierno, que entorpece la inversión y la generación de empleo, acusándolo de "un constante señalamiento y hostigamiento normativo".

El presidente de la CEM concluyó señalando que es necesario "pisar el acelerador y evitar la pérdida de dinamismo", apostando por planificación estratégica, inversión y competitividad, con la colaboración de administraciones y tejido empresarial.