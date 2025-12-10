Ione Belarra, líder de Podemos, denuncia "violencia policial racista" en la muerte de Haitam en Torremolinos

Las claves nuevo Generado con IA Ione Belarra, líder de Podemos, ha denunciado "violencia policial racista" tras la muerte de Haitam, un joven de 35 años, durante una intervención policial en Torremolinos. El Sindicato Unificado de Policía ha presentado una querella contra Belarra por calumnias, injurias graves y delito de odio hacia la Policía Nacional debido a sus declaraciones. La Confederación Española de Policía también ha solicitado acciones judiciales contra los autores de vídeos publicados en redes sociales y contra Belarra por sus comentarios. Haitam falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un establecimiento de telefonía al que había entrado supuestamente para cometer un robo con violencia.

La muerte el pasado domingo en Torremolinos de Haitam, un joven de 35 años, cuando era reducido por varios agentes de la Policía Nacional ha saltado a la esfera política.

Y lo ha hecho después de que la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, haya hablado en sus redes sociales de "asesinatos" y de relacionar el fallecimiento "con violencia policial racista".

“Decir que 'mueres' de un infarto mientras la policía te detiene es lo mismo que decir que las mujeres “mueren” a manos de su pareja mientras les dan una paliza. No son muertes, son asesinatos y esto es violencia policial racista que hay que parar ya", aseguraba en un post en X.

Ante estas afirmaciones, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha informado este miércoles de que ha registrado una querella contra Belarra ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

La dirigente de Podemos y exministra de Derechos Sociales se refirió en estos términos tras la intervención policial el domingo en Torremolinos en la que perdió la vida un hombre de 35 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en un establecimiento de telefonía al que había entrado supuestamente para cometer un robo con violencia.

El SUP ha presentado la querella contra la diputada de Podemos por calumnias, injurias graves y delito de odio hacia los policías nacionales. Con anterioridad, ya hizo lo propio por otras declaraciones de Belarra tras los disturbios en Torre Pacheco (Murcia).

En este sentido, el sindicato ha deseado que su querella sirva para "poner freno a la reiteración de manifestaciones que atacan injustificadamente a los hombres y mujeres de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, poniendo en riesgo el principio de autoridad y generando un clima de hostilidad hacia los agentes".

Por otro lado, desde la Confederación Española de Policía han pedido a la Comisaría que inicie acciones judiciales contra los autores de los vídeos que han sido publicados en TikTok e Instagram, así como contra la propia Belarra por sus declaraciones. Para el colectivo, podrían constituir "varios delitos hacia la Policía". La CEP, han declarado, irán como acusación.